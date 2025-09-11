Ψινάκης για Ρουβά: «Δεν έχει χτίσει χιτ, μαγκιά ότι έλεγες στα 18, να τα λες και στα 58»

Ο Ηλίας Ψινάκης μίλησε από τον κήπο του σπιτιού του στην εκπομπή «Το ’χουμε» και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Σάκη Ρουβά. «Δεν φαντάζεσαι τι αξιοθαύμαστος είναι ο Σάκης και τι δουλευταράς και τι κλαρίνο! Δεν ρώταγε τίποτα, μου είχε εμπιστοσύνη. Να μου φέρει αντίρρηση; Όχι, δεν μπορεί να έχει γνώμη. Υπήρχε άλλη πορεία κι άλλη φιλοσοφία κι άλλη γραμμή.

Με τον Σάκη χτίσαμε ένα μύθο μαζί. Αυτός ήξερε καλά να το υπερασπίζεται και να το στήνω. Επενδύαμε συνέχεια. Πιο πολλά δίναμε παρά περνάμε γιατί έτσι χτίζεται ο μύθος. Πηγαίναμε στην Πάτρα και έκλεινε η πόλη τελείως με ασθενοφόρα με ΜΑΤ. Έγινε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα. Αν συνεχίζαμε τη συνεργασία μου με τον Σάκη θα τον συνέχιζα τον μύθο! Δεν σταματάει αυτό.

Η επόμενη συνεργασία του Σάκη με τον Καφίρη δεν συνέχισε τον μύθο, τον εξαργύρωσε. Και έτσι ο Σάκης δεν έχει κάνει καμία επιτυχία από τότε. Το πρόγραμμά του είναι τα τραγούδια που έλεγε. Η Βίσση, που δεν ξεκολλάς τα μάτια σου από πάνω της, έχει τον Καρβέλα. Φέτος μόνο έβγαλε 6 χιτ που θα μείνουν για πάντα. Ο Σάκης δεν έχει χτίσει χιτ από τότε. Λέει τα παλιά του και είναι μεγάλη μαγκιά να μπορείς να υπερασπιστείς ότι έλεγες στα 18, να τα λες και στα 58 σου».

«Δεν είμαι τόσο ηλίθιος»

Ο Ψινάκης σχολίασε και τις κατά καιρούς δηλώσεις του Κώστα Μαρτάκη που έλεγε πως διέκοψε τη συνεργασία μαζί του. «Τον Κώστα τον αγαπάω πολύ, είναι ένα πολύ γλυκό παιδί. Για κάποιον λόγο επιμένει να λέει ότι ήμουν μάνατζέρ του! Δεν ήμουν ποτέ εγώ μάνατζερ του Κώστα, αλλά αυτός επιμένει να το λέει κάθε φορά! Μάλιστα λέει ότι δεν τον άκουγα και έσκισα τα συμβόλαια.

Δεν είχαμε ποτέ συμβόλαιο, ούτε με τον Σάκη είχαμε! Αν είχε έναν μάνατζερ θα είχε κάνει άλλη καριέρα ο Κώστας! Δεν ήταν ο νέος Ρουβάς, δεν υπάρχει ο νέος Ρουβάς, ούτε παλιός, ούτε νέα Βίσση, ούτε νέα Βανδή, ούτε νέος Ρέμος! Αν κάνεις κάποιον copy δεν θα κάνεις καριέρα! Δεν είμαι τόσο ηλίθιος! Δηλαδή αν τον μανάτζαρα θα τον έβγαζα σαν νέο Ρουβά ή σαν Αλέν Ντελόν με φωνή; Δεν θα είχε κάνει άλλη καριέρα ο Κώστας αν ήμουν μάνατζέρ του; Καταρχάς επιτρέπεται να μην με ακούει; Θα τον είχα αποκεφαλίσει! Ο Γιώργος Αρσενάκος ήταν φίλος μου και αυτός μου ζήτησε να τον στήσω».