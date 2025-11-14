Πυρά Καραχάλιου κατά Καμμένου: Ήθελε να ενωθούν σε κόμμα ΑΝΕΛ και «Κύμα» Καρυστιανού - «Μπάχαλο»
Όπως υποστηρίζει ο Νίκος Καραχάλιος στις αναρτήσεις του, ο Πάνος Καμμένος πρότεινε να συγχωνευτούν οι ΑΝΕΛ στο Κύμα με πρόεδρο τη Μαρία Καρυστιανού.
Επίθεση κατά του Πάνου Καμμένου εξαπολύει ο Νίκος Καραχάλιος με αναρτήσεις που έκανε στην πλατφόρμα X, το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου.
«ΚΑΝΕΛ= ΚΥΜΑ+ΑΝΕΛ!!! Αυτό είναι both fake news και παλαβομάρες. Αυτή ήταν συμβολικά η ανισόρροπη ιδέα του Πάνου! Να μας προσφέρει το κουφάρι των ΑΝΕΛ και η Μαρία να το συγχωνεύσει με το Κύμα και σε ρόλο αντιπροέδρου (!!) άλλη σεβαστή κυρία. Τα έκανε όλα μπάχαλο! Κρίμα. Χαοτικός. Ασεβής», γράφει ο Νίκος Καραχάλιος σε ανάρτησή του.
Σε άλλη του ανάρτηση, ο Νίκος Καραχάλιος υποστηρίζει πως ο Πάνος Καμμένος όταν «όταν είδε ότι εγώ αρνούμαι τη “συγχώνευση” εφηύρε την προσέγγιση Μαρίας και Αντώνη. Τη διέρρευσε κι αυτός με αρρωγή άλλων του Μαξίμου; Πουλάει υπηρεσία στον Μητσοτάκη γιατί έχει μείνει πολιτικά άστεγος? Επιτίθεται στον Σαμαρά κατ’ εντολή ή αυτόκλητα? Είδομεν».
Δείτε την ανάρτηση: