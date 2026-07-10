Ραφήνα: Αυτοκίνητο σφήνωσε στον καταπέλτη πλοίου και «μπλόκαρε» την αποβίβαση

Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι της Ραφήνας κατά την αποβίβαση οχημάτων από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, όταν ένα Ι.Χ. ακινητοποιήθηκε πάνω στον καταπέλτη.

Στις φωτογραφίες, που έφερε στη δημοσιότητα το iRafina.gr, διακρίνεται το αυτοκίνητο να έχει εγκλωβιστεί στο άνοιγμα του καταπέλτη, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η αποβίβαση των υπόλοιπων οχημάτων.

πηγή: iRafina.gr

Το περιστατικό προκάλεσε μικρή αναστάτωση στο λιμάνι, με μέλη του πληρώματος και πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο να συνδράμουν στις προσπάθειες απομάκρυνσης του οχήματος, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή ροή της διαδικασίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του συμβάντος, ενώ παραμένει άγνωστο αν η ακινητοποίηση του αυτοκινήτου οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή σε κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα.