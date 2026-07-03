Ραφήνα: Δεμένα τα πλοία λόγω 24ωρης απεργίας παρά το δικαστικό «μπλόκο»

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια παραμένει το λιμάνι της Ραφήνας, καθώς οι ναυτεργάτες πραγματοποιούν την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχαν προαναγγείλει. Η αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες, ενώ παράλληλα αναδεικνύει, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του λιμανιού.

Το βράδυ της Πέμπτης (2/7), το δικαστήριο έκανε δεκτή την κατεπείγουσα προσφυγή του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχύπλοων και έκρινε την απεργία παράνομη και καταχρηστική.

Παρά τη δικαστική απόφαση οι ναυτεργάτες συνεχίζουν την κινητοποίησή τους, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν τους έχει κοινοποιηθεί επισήμως η απόφαση. Όπως αναφέρουν, εφόσον δεν έχει γίνει επίδοση, η απεργία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρά προβλήματα ασφαλείας

Οι εκπρόσωποι των ναυτεργατών επισημαίνουν ότι η κινητοποίηση δεν αφορά μόνο εργασιακά αιτήματα, αλλά αποτελεί παρέμβαση για τις συνθήκες που επικρατούν στο δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής.

«Προκηρύξαμε την 24ωρη απεργία για να διαμαρτυρηθούμε και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αλλαγής της κατάστασης στη Ραφήνα. Με τον ασφυκτικό συνωστισμό δρομολογίων εγείρονται πλέον άμεσα προβλήματα ασφαλείας για επιβάτες και πληρώματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άγγελος Γαλανόπουλος, πρόεδρος του ναυτεργατικού σωματείου «Ο Στέφενσων».

Όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, ο μεγάλος αριθμός πλοίων που εξυπηρετούνται ταυτόχρονα σε έναν περιορισμένο λιμενικό χώρο δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Η απεργία βρίσκεται σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου. Καθ' όλη τη διάρκειά της δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο επιβατηγού ή ταχύπλοου πλοίου από το λιμάνι της Ραφήνας.