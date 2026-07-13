Στάση εργασίας και απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 14 Ιουλίου

Σε στάση εργασίας και απεργιακή συγκέντρωση προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, όπως έχει προκηρυχθεί από την τριτοβάθμια ομοσπονδία της ΑΔΕΔΥ.

Η στάση εργασίας πρόκειται να ξεκινήσει από τις 11 το πρωί και να διαρκέσει έως τη λήξη της βάρδιας αύριο, ενώ κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια με πορεία προς τη Βουλή, όπου αναμένεται, σύμφωνα με το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ, να συμμετάσχουν και φοιτητικοί σύλλογοι. Απεργιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι κινητοποιούνται απεργιακά καθώς διαφωνούν με την άρση της μονιμότητας στον δημόσιο τομέα, όπως και με τη συνταγματική αναθεώρηση που προωθείται από την κυβέρνηση.

Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ: «Μέσα στο καλοκαίρι και με προφανή στόχο τον περιορισμό των αντιδράσεων των εργαζομένων, η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιχειρεί να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές, μέσω της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος, στη δομή και τη λειτουργία του κράτους, οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά, αντίθετα, συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα όλου του λαού.



Μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16 επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση της Παιδείας, μετατρέποντάς την σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Αντί να κατοχυρώσει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν Παιδεία, αίρει κάθε συνταγματική δέσμευση και ευθύνη του κράτους.



Με την αναθεώρηση του άρθρου 79 επιχειρεί να συνταγματικοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα και τις μνημονιακές περικοπές των τελευταίων ετών, επιβάλλοντας έναν μόνιμο «κόφτη» σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά δικαιώματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη επιβολή των ματωμένων πλεονασμάτων και των κερδών των λίγων.



Με την αναθεώρηση του άρθρου 103 επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή την άρση της ευθύνης του κράτους να στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, καθώς και τη σύνδεση της εργασίας με την αντιδραστική αξιολόγηση και την συνταγματοποίηση των σχετικών πειθαρχικών διώξεων».

Ως εκ τούτου, η τριτοβάθμια ομοσπονδία καταλήγει στην ανακοίνωσή της σε κάλεσμα συμμετοχής στις αυριανές απεργιακές κινητοποιήσεις τόσο στο Σύνταγμα, όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας που θα λάβουν μέρος.