Σούδα: Χωρίς μεγάλες ζημιές το «Έλυρος» και το εμπορικό πλοίο - Πώς έγινε η σύγκρουση

Χωρίς τραυματισμούς και χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση ολοκληρώθηκε το περιστατικό της σύγκρουσης ανάμεσα στο επιβατηγό - οχηματαγωγό «Έλυρος» και το φορτηγό πλοίο «Iosif K.» στο λιμάνι της Σούδας.

Βίντεο που καταγράφει τις στιγμές αμέσως μετά το ατύχημα, αποτυπώνει τις σειρήνες του Λιμενικού να ηχούν, περίπου δύο λεπτά μετά τον απόπλου του «Έλυρος», την ώρα που το φορτηγό πλοίο πραγματοποιούσε ελιγμούς για να δέσει στο λιμάνι.

Μετά από πολύωρο έλεγχο και τις απαραίτητες επιθεωρήσεις, το «Έλυρος» έλαβε άδεια να αποπλεύσει με περίπου πέντε ώρες καθυστέρηση, συνεχίζοντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τον Πειραιά, μεταφέροντας 100 επιβάτες και 118 μέλη πληρώματος. Αντίστοιχα, το «Iosif K.» αναμένεται να αποχωρήσει από τη Σούδα προκειμένου να οδηγηθεί σε ναυπηγείο για την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από τη σύγκρουση υπέστησαν ζημιές δεξαμενές έρματος του φορτηγού πλοίου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της ευστάθειάς του. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το γεγονός ότι δεν επηρεάστηκαν οι δεξαμενές που περιείχαν υγραέριο, καύσιμα και οξυγόνο, αποτρέποντας σοβαρότερες συνέπειες.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που εξετάζουν οι λιμενικές αρχές, το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που το «Έλυρος» έβγαινε από το λιμάνι, ενώ το «Iosif K.» πραγματοποιούσε χειρισμούς πρόσδεσης. Από την πρόσκρουση, νταλίκα που βρισκόταν στο γκαράζ του επιβατηγού ήρθε σε επαφή με τσαλακωμένες λαμαρίνες του φορτηγού πλοίου.

Ο πλοίαρχος του «Έλυρος» φέρεται να κατέθεσε ότι επιχείρησε να αποτρέψει τη σύγκρουση, κόβοντας τις μηχανές και βάζοντας ανάποδα, ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν υπήρχε πλέον επαρκής χρόνος για να αποφευχθεί η πρόσκρουση.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα.