Ρίνγκ το Κοινοβούλιο στη Γεωργία: Άγριος καβγάς μεταξύ βουλευτών

Σε σκηνικό έντασης και χειροδικιών εξελίχθηκε συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας, όπου βουλευτές αντάλλαξαν γροθιές κατά την τελική ολομέλεια της εαρινής συνόδου.

Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν νομοθέτες από το αντιπολιτευόμενο κόμμα «Για τη Γεωργία» και μέλη του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο», με την ένταση να κλιμακώνεται τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες βουλευτές.

Chaos in the Georgian Parliament: MPs from Georgian Dream and former Prime Minister Giorgi Gakharia’s party physically clashed during Prime Minister Irakli Kobakhidze’s speech. pic.twitter.com/XQbPn39A1S — Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) June 26, 2026

Το επεισόδιο σημειώθηκε την ώρα που η Βουλή ετοιμαζόταν να υπερψηφίσει τον αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένων παραγόντων» (foreign agent law), ο οποίος έχει προκαλέσει εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων στη χώρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων, μετά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της κυβέρνησης από τον πρωθυπουργό Ιρακλί Κομπαχίτζε.