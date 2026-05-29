Ρόδος: Κακουργηματική δίωξη σε 43χρονο που παρέσυρε και εγκατέλειψε 64χρονο - Οδηγούσε μεθυσμένος
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 43χρονου οδηγού στη Ρόδο, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 64χρονο πεζό, εγκαταλείποντάς τον αβοήθητο.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα στην περιοχή Φαληράκι, μπροστά στα μάτια συναδέλφων του 64χρονου, ο οποίος είναι οδηγός ταξί.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Δεν σταμάτησε μετά την παράσυρση
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 43χρονος οδηγός, μετά την παράσυρση του 64χρονου, δεν σταμάτησε στο σημείο, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ενώ στις έρευνες για τον εντοπισμό του φέρονται να συμμετείχαν και συνάδελφοι του τραυματία, οι οποίοι τον ακολούθησαν.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 43χρονος εντοπίστηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πρόκληση τραυματισμού και εγκατάλειψη.
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, ενώ μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ