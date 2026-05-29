Δολοφονία Ράνιας: «Δεν ήθελα να σκοτώσω, όταν δεν είμαι καλά γίνομαι βίαιος», είπε ο 34χρονος Γάλλος

Με την απολογία του 34χρονου Γάλλου, ο οποίος δολοφόνησε την 36χρονη Ράνια Μπουρνέλη, ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την άγρια δολοφονία της 36χρονης που ο κατηγορούμενος πάτησε με το αυτοκίνητό του τον Δεκέμβριο του 2024.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω. Ήθελα μόνο να σταματήσω τις παρακολουθήσεις. Δεν είχα σκεφτεί με ποιο τρόπο», ισχυρίστηκε σε γενικές γραμμές ενώπιον του δικαστηρίου ο καθ’ ομολογίαν δράστης, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Cretalive.gr.

«Λυπάμαι γι’ αυτό που έκανα», είπε ο 34χρονος, ενώ πρόσθεσε: «Δεν θυμάμαι τι συνέβη τη στιγμή του ατυχήματος. Πάντα φοβάμαι ότι θα μου κάνουν κακό. Με την αγωγή είμαι ήρεμος».

«Η φυλακή είναι λίγο εχθρική, οπότε αναγκαστικά έχω συναισθήματα φόβου», ανέφερε ακόμη ο δράστης, ο οποίος σκότωσε την 36χρονη χωρίς να την έχει δει ποτέ ξανά στη ζωή του.

Όταν ρωτήθηκε από την έδρα πώς θα χαρακτήριζε τον εαυτό του σε φυσιολογικές συνθήκες και πώς όταν δεν είναι καλά, ο ίδιος υποστήριξε πως, όταν είναι καλά, είναι γενναιόδωρος με τους ανθρώπους και νοιάζεται για τα συναισθήματά τους, ενώ όταν δεν είναι καλά γίνεται βίαιος.

Η δίκη θα συνεχιστεί με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

Στο δικαστήριο είναι παρόντες συγγενείς της αδικοχαμένης Ράνιας.

Πώς συνέβη η άγρια δολοφονία

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη όταν η Ράνια Μπουρνέλη επέστρεφε από αιμοκάθαρση στις 8 Δεκεμβρίου 2024. Είχε μόλις βγει από το αυτοκίνητό της, όταν ο 34χρονος Γάλλος έπεσε με το όχημά του πάνω της, με μεγάλη ταχύτητα.

Ο δράστης φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και στο μυαλό του η 36χρονη ήταν ο «εχθρός». Μάλιστα, όταν οι αστυνομικοί του επέδειξαν, λίγο μετά την επεισοδιακή σύλληψή του, φωτογραφίες του θύματος, ο 34χρονος Τζερόμ από τη Γαλλία έδειχνε έκπληκτος. Επέμενε ότι «χτύπησε έναν άνδρα». Όπως φέρεται να υποστήριξε, είδε έναν άνθρωπο με κοντά μαλλιά να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο «των κακών που τον καταδίωκαν».

Στο βιντεοληπτικό υλικό της δικογραφίας καταγράφεται με σαφήνεια η φρίκη. Το όχημα κινείται σε ευθεία γραμμή με αυξανόμενη ταχύτητα προς την παθούσα.

Ανατροπή με το τροχαίο στην Ανώπολη: Έστησε καρτέρι, γκάζωσε και την πέταξε στον αέρα pic.twitter.com/adnC9qwXzj — Flash.gr (@flashgrofficial) December 18, 2024

Ο δράστης δεν επιχειρεί κανέναν ελιγμό για να την αποφύγει ούτε μειώνει ταχύτητα. Τη χτυπά με το εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου.

«Πανηγύριζε» την πράξη του

Μετά τη σύγκρουση με τη Ράνια, ο Γάλλος προσκρούει στο αυτοκίνητο του θύματος, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το όχημά του. Αρχικά απομακρύνεται λίγα μέτρα από το σημείο, ωστόσο επιστρέφει, ανεβαίνει πάνω στο αναποδογυρισμένο όχημα και, όρθιος, αρχίζει να «πανηγυρίζει».

Στη συνέχεια παίρνει το μπουφάν του και διαφεύγει προς την περιοχή Κοκκίνι Χάνι έξω από το Ηράκλειο, όπου και συλλαμβάνεται λίγο αργότερα, έπειτα από επεισοδιακή επιχείρηση της αστυνομίας μέσα σε σουπερμάρκετ.

«Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους»

Η οικογένεια της Ράνιας ζητά δικαίωση και από την πρώτη στιγμή είχε υποβάλει αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου. Υποστηρίζουν ότι, αν κάποιοι ειδικοί και αρμόδιοι είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους, ο άνθρωπός τους σήμερα θα ζούσε.

«Μας ενδιαφέρει η ανεύρεση της αλήθειας και να μάθουμε ποιοι δεν έκαναν, ενδεχομένως, σωστά τη δουλειά τους και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το κάνουμε για την επόμενη ημέρα, για να μην ξανασυμβεί, για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από την ψευδαίσθηση εφησυχασμού κάποιων δημόσιων λειτουργών», αναφέρουν.