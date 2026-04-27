Ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία της Ράνιας: Δριμύ «κατηγορώ» για τον Γάλλο που την πάτησε με αμάξι

Μαύρες μνήμες από την σοκαριστική δολοφονία της 36χρονης Ράνιας Μπουρνέλη, την οποία ένας 34χρονος Γάλλος χτύπησε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του, χωρίς καν να την γνωρίζει, ξυπνούν στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα (27/4) καθώς η υπόθεση οδηγείται στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου.

Όπως μεταφέρει το Cretalive.gr, στη θέση της 36χρονης θα μπορούσε να είναι ο καθένας, καθώς ο δράστης δεν την είχε δει ποτέ πριν στη ζωή του. Ο 34χρονος έπεσε με το όχημά του με μεγάλη ταχύτητα. Η Ράνια μόλις είχε επιστρέψει από αιμοκάθαρση, είχε παρκάει το αυτοκίνητό της για να μπει στο σπίτι αλλά δυστυχώς την περίμενε ο θάνατος.

«Οι κακοί με καταδίωκαν»

Ο δράστης φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και στο μυαλό του η 36χρονη ήταν ο «εχθρός». Μάλιστα, όταν οι αστυνομικοί του επέδειξαν, λίγο μετά την επεισοδιακή σύλληψή του, φωτογραφίες του θύματος, ο 34χρονος Τζερόμ από τη Γαλλία έδειχνε έκπληκτος. Επέμενε ότι «χτύπησε έναν άνδρα». Όπως φέρεται να υποστήριξε, είδε έναν άνθρωπο με κοντά μαλλιά να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο «των κακών που τον καταδίωκαν».

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί σήμερα μετά από διακοπή στις 10 Μαρτίου. Στο βιντεοληπτικό υλικό της δικογραφίας καταγράφεται με σαφήνεια η φρίκη και η παράνοια. Το όχημα κινείται σε ευθεία γραμμή με αυξανόμενη ταχύτητα προς την παθούσα.

Ο δράστης δεν επιχειρεί κανέναν ελιγμό για να την αποφύγει ούτε μειώνει ταχύτητα. Τη χτυπά με το εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου.

Ανατροπή με το τροχαίο στην Ανώπολη: Έστησε καρτέρι, γκάζωσε και την πέταξε στον αέρα pic.twitter.com/adnC9qwXzj — Flash.gr (@flashgrofficial) December 18, 2024

«Πανηγύριζε» την πράξη του

Μετά τη σύγκρουση με τη Ράνια, ο Γάλλος προσκρούει στο αυτοκίνητο του θύματος, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το όχημά του. Αρχικά απομακρύνεται λίγα μέτρα από το σημείο, ωστόσο επιστρέφει, ανεβαίνει πάνω στο αναποδογυρισμένο όχημα και, όρθιος, αρχίζει να «πανηγυρίζει».

Στη συνέχεια παίρνει το μπουφάν του και διαφεύγει προς την περιοχή Κοκκίνι Χάνι έξω από το Ηράκλειο, όπου και συλλαμβάνεται λίγο αργότερα, έπειτα από επεισοδιακή επιχείρηση της αστυνομίας μέσα σε σούπερ μάρκετ.

«Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους»

Η οικογένεια της Ράνιας ζητά δικαίωση και από την πρώτη στιγμή είχε υποβάλει αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου. Υποστηρίζουν ότι, αν κάποιοι ειδικοί και αρμόδιοι είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους, ο άνθρωπός τους σήμερα θα ζούσε.

«Μας ενδιαφέρει η ανεύρεση της αλήθειας και να μάθουμε ποιοι δεν έκαναν, ενδεχομένως, σωστά τη δουλειά τους και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το κάνουμε για την επόμενη ημέρα, για να μην ξανασυμβεί, για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από την ψευδαίσθηση εφησυχασμού κάποιων δημόσιων λειτουργών», αναφέρουν.