Ρόδος: Στο εδώλιο άνδρας που προέτρεπε μέσω διαδικτύου σε εγκλήματα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στο εδώλιο του δικαστηρίου βρέθηκε ένας άνδρας στη Ρόδο, ο οποίος με διαδικτυακή του ανάρτηση προέτρεπε στη διάπραξη εγκλημάτων σε βάρος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της dimokratiki.gr, αιτία της δίωξης είναι δημοσίευση που φέρεται να αναρτήθηκε στις 16 Ιουνίου 2023 και συνδέεται με αναδημοσίευση είδησης από ειδησεογραφικό μέσο για δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησης, ο κατηγορούμενος έγραψε: «Εκτελέστε τον όπου πετύχετε αυτόν και τους βουλευτές του γιατί όχι και τους ψηφοφόρους του. Εγκληματίες καθάρματα. Θάνατος ρε μπάσταρδοι».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας δεν περιορίστηκε σε πολιτικό σχόλιο ή οργισμένη τοποθέτηση, αλλά η ανάρτησή του συνιστά δημόσια διέγερση σε διάπραξη κακουργημάτων και να τίθεται ζήτημα κινδύνου για τη δημόσια τάξη. Το κείμενο, σύμφωνα με την εισαγγελική αποτίμηση, συνιστά σαφώς προτροπή σε βία και σε εγκληματικές πράξεις.

Στο δημόσιο πεδίο, τέτοιες υποθέσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα όχι λόγω της πολιτικής ταυτότητας των προσώπων, αλλά επειδή αγγίζουν ευθέως το ζήτημα της ασφάλειας, της δημόσιας ειρήνης και του τρόπου με τον οποίο οι διαδικτυακές πλατφόρμες μπορούν να λειτουργήσουν ως χώρος διάχυσης επικίνδυνων προτροπών, όταν η ρητορική ξεπερνά το επίπεδο της άποψης και μετατρέπεται, κατά την κατηγορία, σε κάλεσμα για εγκληματική δράση.

Η έρευνα σε βάρος του άνδρα ξεκίνησε μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος την 18η Ιουνίου 2023, το οποίο αποτέλεσε και την αφετηρία των ερευνητικών ενεργειών.

«Ήμουν υπερβολικός»

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει δίωξη για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων. Με κλητήριο θέσπισμα της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου ο άνδρας παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου στις 18 Μαΐου.

Μιλώντας στις Αρχές, ο κατηγορούμενος φέρεται να αποδέχεται ότι υπήρξε υπερβολικός στις αναρτήσεις του, αποδίδοντας την ένταση στη γενικότερη κοινωνική κατάσταση, ενώ παράλληλα επιχειρεί να μειώσει τη δυνητική απήχηση της ανάρτησης, αναφέροντας περιορισμένη επιρροή και μικρό βαθμό ανταπόκρισης.