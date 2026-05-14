Ρόδος: Συγκινητική η υποδοχή του μικρού Νικόλα μετά τη δύσκολη μάχη του με τον καρκίνο

Με συγκίνηση υποδέχθηκαν συγγενείς και φίλοι στο Αεροδρόμιο Ρόδου τον μικρό Νικόλα από τα Μαριτσά, ο οποίος επέστρεψε στο νησί έπειτα από έναν χρόνο σκληρής μάχης με τον καρκίνο.

@argirogini Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ♥️Κ ΝΑΙ !!! ΒΓΗΚΕ ΝΙΚΗΤΗΣ💪❤️🙏Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΜΩΣΕ ΞΑΝΑ ΜΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ....ΣΤΙΓΜΕΣ ΧΑΡΑΣ...ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ..ΔΑΚΡΥΑ ΧΑΡΑΣ...@Marilena Saxini ΟΣΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ...ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ..ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΞΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΗΣΕΣ ♥️ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ Κ ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΕΝΑΝ ΤΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟ ΗΡΩΑ! ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΑΙΔΙ ❤️ΕΥΧΗ ΜΟΥ????ΥΓΕΙΑ..ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ... ΜΟΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΑ Κ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ Κ ΠΕΡΑ ❤️ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΜΑΣ ❤️❤️ ❤️❤️@tsampikavonakh @eutuxia_oikonomidi ♬ A Thousand Years（舒适版） - Andree Son

Ο Νικόλας νοσηλευόταν επί 12 μήνες στην ογκολογική μονάδα του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και κατάφερε να βγει νικητής. Μετά την άφιξή του, επέστρεψε στα Μαριτσά, όπου οι συμμαθητές του τού ετοίμασαν μια ακόμη συγκινητική έκπληξη, κρατώντας πανό με τα μηνύματα «Μας έλειψες» και «Σ’ αγαπάμε».

πηγή: lindosnews

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας»

Η μητέρα του, Βούλα Γιαννά, μίλησε στο lindosnews.gr εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της:

«Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα την γιατρό Αγγελική Καράγιαννη στο Παραδείσι, που εντόπισε το πρόβλημα και μας καθοδήγησε στα επόμενα βήματα. Επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην ογκολογική μονάδα στο Παίδων, καθώς και τον Ροδίτη Μανώλη Παπασάββα, διοικητή του νοσοκομείου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους συγχωριανούς μας που μας στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Παλέψαμε περίπου έναν χρόνο και τα καταφέραμε. Εύχομαι όλα τα παιδιά να γίνουν καλά, να φύγουν από τα νοσοκομεία και να συνεχίσουν τη ζωή τους με τις οικογένειές τους!»