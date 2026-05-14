Ρόδος: Συγκινητική η υποδοχή του μικρού Νικόλα μετά τη δύσκολη μάχη του με τον καρκίνο
Ο Νικόλας νοσηλευόταν επί 12 μήνες στην ογκολογική μονάδα του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και κατάφερε να βγει νικητής.
Με συγκίνηση υποδέχθηκαν συγγενείς και φίλοι στο Αεροδρόμιο Ρόδου τον μικρό Νικόλα από τα Μαριτσά, ο οποίος επέστρεψε στο νησί έπειτα από έναν χρόνο σκληρής μάχης με τον καρκίνο.
Ο Νικόλας νοσηλευόταν επί 12 μήνες στην ογκολογική μονάδα του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και κατάφερε να βγει νικητής. Μετά την άφιξή του, επέστρεψε στα Μαριτσά, όπου οι συμμαθητές του τού ετοίμασαν μια ακόμη συγκινητική έκπληξη, κρατώντας πανό με τα μηνύματα «Μας έλειψες» και «Σ’ αγαπάμε».
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας»
Η μητέρα του, Βούλα Γιαννά, μίλησε στο lindosnews.gr εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της:
«Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα την γιατρό Αγγελική Καράγιαννη στο Παραδείσι, που εντόπισε το πρόβλημα και μας καθοδήγησε στα επόμενα βήματα. Επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην ογκολογική μονάδα στο Παίδων, καθώς και τον Ροδίτη Μανώλη Παπασάββα, διοικητή του νοσοκομείου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους συγχωριανούς μας που μας στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Παλέψαμε περίπου έναν χρόνο και τα καταφέραμε. Εύχομαι όλα τα παιδιά να γίνουν καλά, να φύγουν από τα νοσοκομεία και να συνεχίσουν τη ζωή τους με τις οικογένειές τους!»