Νευροβλάστωμα: Πειραματική θεραπεία εξαφανίζει τους όγκους με δίαιτα και γνωστό φάρμακο

Ένας πειραματικός συνδυασμός διατροφής και φαρμακευτικής αγωγής φαίνεται να «φρενάρει» δραστικά την ανάπτυξη του νευροβλαστώματος, ενός από τους πιο επιθετικούς καρκίνους της παιδικής ηλικίας. Ερευνητές του Νοσοκομείου Παίδων της Φιλαδέλφειας ανακάλυψαν ότι με την εξαίρεση συγκεκριμένων θρεπτικών ουσιών από τη διατροφή, σε συνδυασμό με τη χορήγηση του ήδη εγκεκριμένου φαρμάκου DFMO, μπορεί να μειωθεί δραματικά την εξέλιξή των όγκων.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature, το νευροβλάστωμα προέρχεται από ανώριμα κύτταρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να εξελιχθούν σε νευρικό ιστό. Αντί γι’ αυτό παραμένουν «αδιαφοροποίητα», γεγονός που τα καθιστά πιο επικίνδυνα και ανθεκτικά στις θεραπείες. Οι όγκοι αυτοί χρειάζονται σε συνεχή βάση πολυαμίνες, μόρια που τροφοδοτούν την ταχεία ανάπτυξη και την εξάπλωσή τους. Το DFMO είναι ένα φάρμακο που έχει εγκριθεί ήδη για την αναστολή της παραγωγής πολυαμινών, όμως μέχρι σήμερα η δράση του από μόνο του δεν ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να ανατρέψει την πορεία της νόσου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη - Ποια ήταν τα αποτελέσματα

Όπως διαβάζουμε στο medicalexpress.com oι επιστήμονες ακολούθησαν μια διαφορετική προσέγγιση. Εφάρμοσαν λοιπόν μια δίαιτα φτωχή σε αργινίνη, αμινοξύ απαραίτητο για τη σύνθεση πολυαμινών, και την συνδύασαν με DFMO σε υψηλότερες δόσεις. Με αυτόν τον συνδυασμό, οι ερευνητές κατάφεραν να μειώσουν τα επίπεδα των πολυαμινών στους όγκους σχεδόν στο 10%. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: η ανάπτυξη των όγκων επιβραδύνθηκε σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις εξαφανίστηκαν πλήρως.

Στα πειράματα, τα ζώα χωρίστηκαν σε ομάδες: με κανονική διατροφή ή δίαιτα χωρίς αργινίνη, και με ή χωρίς DFMO στο πόσιμο νερό. Τόσο η ειδική δίαιτα όσο και το φάρμακο μεμονωμένα έδειξαν κάποια θετικά αποτελέσματα, αλλά η συνδυαστική θεραπεία ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά, καθώς οδήγησε σε πρωτοφανή μείωση των πολυαμινών και εντυπωσιακή επιβράδυνση της νόσου.

Αλλαγές στο μέγεθος και τη συμπεριφορά των όγκων

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι η θεραπεία δεν επιδρούσε μόνο στο μέγεθος των όγκων, αλλά και στη «συμπεριφορά» των καρκινικών κυττάρων. Συγκεκριμένα, τα έκανε λιγότερο ικανά να πολλαπλασιάζονται και πιο πιθανό να ωριμάσουν σε φυσιολογικό ιστό, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό για την πρόγνωση. Ο συνδυασμός αυτός δοκιμάστηκε σε προκλινικό μοντέλο που προσομοίωνε μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή νευροβλαστώματος που σχετίζεται με την υπερέκφραση του γονιδίου MYCN, γνωστή για την επιθετικότητα που συνεπάγεται.

Οι ερευνητές σκοπεύουν τώρα να συνεχίσουν με περισσότερες προκλινικές δοκιμές πριν προχωρήσουν σε κλινικές μελέτες σε παιδιά. Αν αποδειχθεί ασφαλής και αποτελεσματική, η θεραπευτική αυτή στρατηγική θα μπορούσε να ενταχθεί συμπληρωματικά στις υπάρχουσες θεραπείες, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόγνωση για τους μικρούς ασθενείς. Επειδή η στόχευση αφορά τις πολυαμίνες, που αποτελούν «καύσιμο» και για άλλους τύπους καρκίνου που σχετίζονται με την υπερδραστηριότητα του γονιδίου MYC, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η μέθοδος θα μπορούσε να βρει ευρύτερη εφαρμογή και σε άλλες μορφές της νόσου.