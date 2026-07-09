Ρωσική κατήχηση και στρατιωτικοποίηση 1,6 εκατ. παιδιών στα κατεχόμενα της Ουκρανίας

Περίπου 1,6 εκατομμύρια παιδιά που ζουν σε εδάφη της Ουκρανίας υπό ρωσικό έλεγχο φέρεται να υπόκεινται σε ένα σύστημα κατήχησης και στρατιωτικοποίησης, το οποίο, σύμφωνα με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ενδέχεται να συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Τα ευρήματα περιλαμβάνονται σε έκθεση που εκπονήθηκε με εντολή του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και παρουσιάστηκε στη Βιέννη στο πλαίσιο του «Μηχανισμού της Μόσχας», ενός μηχανισμού διερεύνησης καταστάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ρωσία έχει δημιουργήσει ένα θεσμοθετημένο σύστημα για την κατήχηση παιδιών στα κατεχόμενα εδάφη, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι πρακτικές αυτές μπορεί να εμπίπτουν στο έγκλημα του διωγμού, που θεωρείται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

«Τα παιδιά και οι γονείς τους στοχοποιήθηκαν όταν προσπάθησαν να διατηρήσουν την ουκρανική τους ταυτότητα», ανέφερε ο Γάλλος εμπειρογνώμονας Ερβέ Ασανσιό, παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα της έκθεσης.

Παράλληλα, η Λετονή ειδικός Ελίνα Στάινερτε υποστήριξε ότι οι αρχές φέρεται να απέστειλαν κλήσεις στράτευσης σε νέους στα κατεχόμενα εδάφη νωρίτερα από ό,τι σε άλλες περιοχές της Ρωσίας.

Στην έκθεση αναφέρονται επίσης περιπτώσεις νέων που εγκατέλειψαν τα κατεχόμενα εδάφη χωρίς να ενημερώσουν τις οικογένειές τους, προκειμένου να αποφύγουν τη στράτευση.

Οι ειδικοί καταγράφουν μαθήματα χειρισμού όπλων, στρατόπεδα εκπαίδευσης και περιπτώσεις νεαρών ενηλίκων που, αφού στρατολογήθηκαν, στάλθηκαν στη συνέχεια στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία.

Η έκθεση επισημαίνει ότι το ζήτημα των παιδιών θα πρέπει να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ενώ προτείνει τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για την επανένωση οικογενειών.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι παραβιάσεις αφορούν περίπου 1,6 εκατομμύριο παιδιά που ζουν στην Κριμαία ή σε ουκρανικές επαρχίες οι οποίες τελούν εν μέρει υπό ρωσική κατοχή.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι 20.610 παιδιά έχουν μεταφερθεί σε ρωσικό έδαφος.

Η αποστολή του «Μηχανισμού της Μόσχας» ενεργοποιήθηκε στις 14 Μαΐου από 41 κράτη που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ και αποτελεί την έκτη σχετική έρευνα για την Ουκρανία από το 2022.

Η συγκεκριμένη αποστολή επικεντρώθηκε στη στρατιωτικοποίηση και την κατήχηση παιδιών, με τους ειδικούς να πραγματοποιούν συνεντεύξεις και έρευνες στην Ουκρανία από τις 6 έως τις 11 Ιουνίου.

Με πληροφορίες απο το Γαλλικό Πρακτορείο -AFP