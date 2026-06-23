Σάκης Τανιμανίδης: «Θέλω να πετύχω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, να είμαι καλός μπαμπάς»

Δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε ο Σάκης Τανιμανίδης που βρέθηκε σε μια ποντιακή εκδήλωση και αναφέρθηκε στον ρόλο της πατρότητας που έχει για εκείνον προτεραιότητα.

«Από όλα τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι, ένα πράγμα στο οποίο θέλω να πετύχω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να είμαι καλός μπαμπάς. Αν με ρωτήσει κάποιος «τι θέλεις να είσαι;» απαντάω «θέλω να είμαι μπαμπάς». Αν είμαι καλός μπαμπάς είμαι ευτυχισμένος» εξομολογήθηκε.

«Υποθέτω ότι έχω πιο πολλά κοινά στοιχεία με τον πατέρα μου από ό,τι θέλω να παραδεχτώ. Ο πατέρας μου, έχει δώσει όλη του τη ζωή για τον ποντιακό ελληνισμό. Οπότε για αυτόν ο ποντιακός ελληνισμός σημαίνει πάρα πολλά και το να βλέπει τον γιο του, υποθέτω, να μιλάει για αυτό σε μία ποντιακή εκδήλωση, επίσης σημαίνει πολλά για τον ίδιο» συμπλήρωσε.