Σάλος από την αποκάλυψη του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: «Σνίφαρα κοκαΐνη από κάθισμα τουαλέτας»

Κλυδωνισμούς στην κυβέρνηση Τραμπ προκαλεί η ωμή παραδοχή του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ότι συνήθιζε να σνιφάρει κοκαΐνη από το κάθισμα τουαλέτας κι αυτός είναι ο λόγος που δεν φοβάται τα μικρόβια.

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ προκάλεσε σάλο με την εξομολόγησή του στον podcaster Theo Von κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου της εκπομπής «This Past Weekend», καθώς μίλησε ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν.



Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ δήλωσε ότι «δεν φοβάται κανένα μικρόβιο» επειδή «συνήθιζε να σνιφάρει κοκαΐνη από τα καθίσματα της τουαλέτας».



JUST IN - RFK Jr: "I'm not scared of a germ. I used to snort cocaine off of toilet seats.” pic.twitter.com/8xDqL7FruK — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 12, 2026

Η αποκάλυψη έγινε καθώς οι δυο τους συζητούσαν για το κοινό τους ιστορικό χρήσης ναρκωτικών και για το γεγονός ότι και οι δυο τους παρακολουθούσαν συναντήσεις υποστήριξης πριν ακυρωθούν λόγω COVID. Αργότερα σχημάτισαν μια «πειρατική» ομάδα που συνέχισε να συναντιέται κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως αναφέρει το SkyNews.



Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ θυμήθηκε τις δεκαετίες που πέρασε στην ανάρρωση από την κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών.

Είπε χαρακτηριστικά: «Δεν φοβάμαι κανένα μικρόβιο... Συνήθιζα να σνιφάρω κοκαΐνη από τα καθίσματα της τουαλέτας».



«Ξέρω ότι αυτή η ασθένεια θα με σκοτώσει», συνέχισε, αναφερόμενος στον εθισμό.



«Δηλαδή, αν δεν το κάνω, αν δεν το αντιμετωπίσω, αυτό σημαίνει ότι θα πηγαίνω σε συναντήσεις κάθε μέρα. Είναι απλώς κακό για τη ζωή μου».



«Παραιτήσου»

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Protect Our Care, που αγωνίζεται για προσιτή υγειονομική περίθαλψη στις ΗΠΑ, ζήτησε από τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να παραιτηθεί μετά τη συνέντευξη.



Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι ήταν «το πιο επικίνδυνο, υπεράνω του εαυτού του, ακατάλληλο άτομο που ηγήθηκε ποτέ μιας τόσο σημαντικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας που έχει εξουσία ζωής και θανάτου».

Ο Μπραντ Γούντχαους, πρόεδρος της οργάνωσης, σχολίασε μονολεκτικά: «Παραιτήσου».



Η ομολογία, από τον άνθρωπο που ηγείται της πολιτικής υγείας της κυβέρνησης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Μάλκολμ Κενιάτα, Δημοκρατικός βουλευτής από την Πενσυλβάνια, δημοσίευσε στο X: «Για κάποιο λόγο δεν εμπιστεύομαι αυτόν τον τύπο σε θέματα δημόσιας υγείας».



Ενώ ο Άαρον Ράιχλιν-Μέλνικ, ανώτερος συνεργάτης στο Αμερικανικό Συμβούλιο Μετανάστευσης, τόνισε τα διπλά μέτρα και σταθμά όσον αφορά τις στάσεις απέναντι στον εθισμό.



Έγραψε: «Μια υπενθύμιση ότι η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλεί τους μετανάστες που έχουν εθιστεί στα ναρκωτικά «τους χειρότερους των χειρότερων» εγκληματίες, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό πριν εμφανίστηκαν τα προβλήματα εθισμού τους».

Ναρκωτικά και συλλήψεις

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό του στα ναρκωτικά, ο οποίος ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, τον Ιούνιο του 1968 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

Συνελήφθη δύο φορές για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά: για κατοχή κάνναβης το 1970 και για κατοχή ηρωίνης το 1983. Η τελευταία σύλληψη μάλιστα θεωρεί ότι τον ώθησε να μείνει νηφάλιος.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έγινε γνωστός ως αντιεμβολιαστής κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ μεταξύ των ισχυρισμών του είναι και η σύνδεση των εμβολίων με τον αυτισμό στα παιδιά.