Σε αυτές τις παραλίες της Αττικής απαγορεύεται το κολύμπι

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι λουόμενοι που επιλέγουν παραλίες της Αττικής για τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις, καθώς παραμένει σε ισχύ η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας που ορίζει τις θαλάσσιες περιοχές όπου η κολύμβηση απαγορεύεται ή δεν συνιστάται λόγω ακαταλληλότητας των υδάτων.

Η εγκύκλιος, που φέρει την υπογραφή της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, προβλέπει ότι η κολύμβηση απαγορεύεται σε όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις, στα μόνιμα αγκυροβόλια, στα ναυπηγεία και στα διαλυτήρια πλοίων. Παράλληλα, εκτός ορίων για τους λουόμενους βρίσκονται εκτεταμένα τμήματα της θαλάσσιας ζώνης από τον Πειραιά έως το Πέραμα.

Περιορισμοί ισχύουν επίσης στην περιοχή του Σκαραμαγκά, καθώς και σε μεγάλο μέρος της ακτογραμμής έως την παραλία του Ασπροπύργου, όπου τα νερά έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα για κολύμβηση.

Ποιες ακόμη περιοχές περιλαμβάνονται

Συστάσεις για αποφυγή της κολύμβησης υπάρχουν ακόμη για συγκεκριμένα σημεία στη Ραφήνα, στο Λαύριο και στην ευρύτερη περιοχή των εκβολών του ποταμού Ασωπού.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι, πριν από κάθε επίσκεψη σε παραλία, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται για την ποιότητα των υδάτων και να ακολουθούν τις οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Υγείας συνιστά στους πολίτες να προτιμούν οργανωμένες και ελεγχόμενες ακτές, όπου η ποιότητα των νερών παρακολουθείται συστηματικά και πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ώστε το μπάνιο τους να γίνεται με ασφάλεια καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.