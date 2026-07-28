Αυτές είναι οι 9 παραλίες που έχασαν τη Γαλάζια Σημαία το 2026

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Από 9 ακτές σε Πάρο και Χίο, αφαιρέθηκε η «Γαλάζια Σημαία» το 2026. Αυτό συνέβη είτε διότι δεν οργανώθηκαν τη φετινή κολυμβητική περίοδο, είτε διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του Προγράμματος από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις.

Ειδικότερα, οι ακτές είναι οι εξής:

Ακτή Λιβάδια, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Λογαράς, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Πούντα, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Αγ. Ισίδωρος, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Αγ. Παρασκευή, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Γιόσωνας, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Δασκαλόπετρα, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Κοντάρι, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Οι λόγοι

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, οι βασικές ελλείψεις που παρατηρήθηκαν είναι οι εξής:

Παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ)

Ασφάλεια λουομένων/επισκεπτών

Καθαριότητα

Ορθή πληροφόρηση

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της Γαλάζιας Σημαίας ήταν η 1η Ιουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχίζονται οι επισκέψεις ελέγχου σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας, επισκέψεις που, επί το πλείστον, γίνονται απροειδοποίητα.