Σε αυξημένη επιφυλακή οι ελληνικές διπλωματικές αρχές - Πόσοι Έλληνες ζουν στο Ιράν

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι διπλωματικές αποστολές σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με φόντο το σχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών για την εκκένωση Ελλήνων πολιτών και των οικογενειών τους από τις χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι χθες, περίπου 1500 Έλληνες επικοινώνησαν με την πρεσβεία στο Αμπού Ντάμπι και έχουν δηλώσει παρουσία ώστε να συμπεριληφθούν σε ενδεχόμενη επιχείρηση απομάκρυνσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αντίστοιχα αιτήματα έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ. Επιπλέον, εκτός από τη Σαουδική Αραβία, τον Λίβανο και το Κουβέιτ, το υπουργείο Εξωτερικών - ενεργοποιώντας τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης - έθεσε σε κατάσταση επιφυλακής τις διπλωματικές αποστολές σε Ιορδανία και Κατάρ, όπως επίσης το Μπαχρέιν όπου αρμόδια είναι η πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ, και το Ομάν όπου αρμόδια είναι η ελληνική πρεσβεία στο Ριάντ.

Σημειώνεται πως κανένα αίτημα για εκκένωση δεν έχει υποβληθεί από τους περίπου 100 Έλληνες που ζουν στο Ιράν.

Δείτε εδώ τις νέες γραμμές έκτακτης ανάγκης για τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Στην παρούσα φάση, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τις επιθέσεις στο έδαφος του Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά με διαδοχικά πυραυλικά πλήγματα, ο εναέριος χώρος στις περισσότερες χώρες της περιοχής παραμένει κλειστός, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε επιχείρηση απομάκρυνσης.

Το υπουργείο Εξωτερικών, όπως έπραξε και μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην «επικίνδυνη ζώνη» να παραμένουν σε ασφαλές σημείο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους πρεσβειών.