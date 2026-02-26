Σε επιφυλακή το Ιράν: Στις φλόγες βιομηχανικό συγκρότημα στο Αμπαντάν

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε βιομηχανικό συγκρότημα στη νότια πόλη Αμπαντάν του Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Η πόλη, η οποία φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα διυλιστήρια πετρελαίου παγκοσμίως, βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο προτού επεκταθεί σε κρίσιμες υποδομές.

Fire erupts at industrial site in Abadan



Firefighting teams were deployed within minutes of the incident, with containment operations currently underway.



Authorities say coordination among all relevant agencies has been established and the firefighting process is progressing. pic.twitter.com/6o8CQF7IyF — Alireza Akbari (@itsalireza_akb) February 26, 2026

Footage of the masaive fire in an 'industrial complex' in Abadan, Iran https://t.co/ZUTnuEvbsi pic.twitter.com/ozCYCuEmxw — Open Source Intel (@Osint613) February 26, 2026

Στρατηγική σημασία και κίνδυνοι

Αν και οι πρώτες πληροφορίες δεν διευκρινίζουν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, το περιστατικό προκαλεί ανησυχία λόγω της γεωπολιτικής συγκυρίας και των πρόσφατων εντάσεων στην περιοχή. Το Αμπαντάν αποτελεί ζωτικό κόμβο για την ιρανική βιομηχανία πετρελαίου και χημικών, και οποιαδήποτε διακοπή στη λειτουργία των εγκαταστάσεών του θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας.