Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Βουλγαρία Μαυροβούνιο Βαλκάνια

Σε Σόφια και Μαυροβούνιο μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Με ποιους θα έχει επαφές

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ RUMEN RADEV (ΦΩΤΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ RUMEN RADEV (ΦΩΤΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

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Στη Σόφια θα μεταβεί την Πέμπτη (4/6) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας έχει προγραμματιστεί συνάντηση (στις 11.00) με τον πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας Ρούμεν Ράντεφ (Rumen Radev).

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθήσει σε δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου Γιάκοβ Μιλάτοβιτς (Jakov Milatović) σε ηγέτες της ΕΕ και ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με αφορμή τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο του Μαυροβουνίου, παραμονή της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων.

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Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Βουλγαρία Μαυροβούνιο Βαλκάνια

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