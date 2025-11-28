Σε τροχιά γύρω από τη Γη 5 ελληνικοί δορυφόροι - Βίντεο από την εκτόξευση

Πέντε ελληνικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη. Πρόκειται για δύο επιχειρησιακούς μικροδορυφόρους που κατασκεύασε η εταιρεία ICEYE, καθώς και τρεις πειραματικούς και ερευνητικούς μικροδορυφόρους τεχνολογικής επίδειξης, οι οποίοι θα δοκιμάσουν νέες διαστημικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας.

Οι δορυφόροι, αφού ενσωματώθηκαν μέσω της εταιρείας Exolaunch στον πύραυλο Falcon 9/ Transporter-15 της SpaceX, εκτοξεύτηκαν στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», στις 21:00 ώρα Ελλάδας, από το Space Launch Complex 4E (SLC-4E) στο Vandenberg Space Force Base της Καλιφόρνιας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία η οποία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της χώρας στο σύγχρονο τεχνολογικό και διαστημικό οικοσύστημα.

Ειδικότερα η αποστολή από ελληνικής πλευράς περιλάμβανε:



- Δύο επιχειρησιακούς δορυφόρους ραντάρ «Synthetic Aperture Radar (SAR)», με την ονομασία ICEYE SAR-1 και SAR-2, που θα παρέχουν δεδομένα Παρατήρησης της Γης ημέρα και νύχτα, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Τα δεδομένα αυτά θα υποστηρίζουν δράσεις πολιτικής προστασίας, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και εθνικής ασφάλειας.

- Δύο πειραματικούς, ερευνητικούς μικροδορυφόρους με την ονομασία PHASMA-1 και PHASMA-2 (LAMAR & DIRAC), που αναπτύχθηκαν από τη Libre Space Foundation, με στόχο την επίδειξη τεχνολογιών ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και επιτήρησης φάσματος από το διάστημα.

- Έναν πειραματικό, ερευνητικό μικροδορυφόρο που αναπτύχθηκε από την PRISMA Electronics με την ονομασία MICE-1, ο οποίος θα εστιάζει σε εφαρμογές ασφαλούς συνδεσιμότητας και Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) με εφαρμογές κυρίως στην ναυτιλία.

Η συστοιχία μικροδορυφόρων θα παρέχει σημαντικά δεδομένα

Με τους πέντε αυτούς δορυφόρους η Ελλάδα ενισχύει τις δυνατότητές της στις υπηρεσίες Παρατήρησης της Γης και στις Ασφαλείς Επικοινωνίες, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υπογραμμίζεται ότι η συστοιχία μικροδορυφόρων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», θα παρέχει σημαντικά δεδομένα για τον σχεδιασμό πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η χαρτογράφηση, η ναυσιπλοΐα, η γεωργία ακριβείας, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων», που υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προχωρά σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Φωτο: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / SpaceX

Μέσω του «Προγράμματος» η Ελλάδα θα αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στα υφιστάμενα εμπορικά δορυφορικά δίκτυα των εταιρειών ICEYE, OroraTech και Open Cosmos, εξασφαλίζοντας συχνότερα και επικαιροποιημένα δεδομένα για τον ελληνικό χώρο.



«Η παρουσία της Ελλάδας στο διάστημα είναι πλέον πραγματικότητα. Η σημερινή εκτόξευση των πέντε ελληνικών δορυφόρων αποτελεί μια κομβική εξέλιξη για τη χώρα και μια ακόμη απόδειξη ότι υλοποιούμε με συνέπεια το "Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων" αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνολογική επένδυση. Είναι μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και στην αναπτυξιακή της πορεία, στην ενδυνάμωση του εθνικού διαστημικού οικοσυστήματος, στη δημιουργία θέσεων εργασίας με διευρυμένες προοπτικές. Αποκτούμε για πρώτη φορά δικά μας δεδομένα από το διάστημα και συνεπώς νέες δυνατότητες στη χάραξη πολιτικών, στην ανάπτυξη προϊόντων, στη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς: από την ασφάλεια και την πολιτική προστασία έως την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ελλάδα καθιερώνεται ως μια χώρα που δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις κατακτά, τις διαμορφώνει και τις μετουσιώνει σε ευκαιρίες για όλους», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.



Η διευθύντρια των Προγραμμάτων Παρατήρησης της Γης της ESA, Σιμονέτα Τσέλι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η επιλογή της ICEYE για την ανάπτυξη των δορυφόρων συνθετικού ανοίγματος για την Ελλάδα υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση της ESA να υποστηρίζει τις εθνικές διαστημικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ICEYE, Ραφάλ Μοντζέφσκι δήλωσε πως η σημερινή εκτόξευση «σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα τόσο στην υποστήριξη των πελατών μας στην ανάπτυξη των δικών τους αστερισμών όσο και στην κλιμάκωση του πιο προηγμένου εμπορικού αστερισμού SAR στον κόσμο». «Στην ICEYE Hellas, είμαστε πολύ περήφανοι που συμβάλλαμε καθοριστικά στο πρώτο θεμελιώδες βήμα της Ελλάδας για αυτονομία στο διάστημα. Η εκτόξευση των πρώτων επιχειρησιακών δορυφόρων με ελληνική σημαία, είναι μόνο η αρχή για τους πολλούς ακόμα που θα φτιάξουμε στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου επενδυτικού πλάνου μας για τη χώρα», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της ICEYE Ελλάδος, Βασίλης Χαλουλάκος.



Ο διευθύνων συμβούλος της Prisma Electronics, Χρήστος Γιορδαμλής δήλωσε ότι η εκτόξευση του MICE-1 αποτελεί «μια στιγμή μέγιστης σημασίας και μια σημαντική επιβεβαίωση των δυνατοτήτων της Prisma Electronics, η οποία σχεδίασε και κατασκεύασε τον νανοδορυφόρο στην Αλεξανδρούπολη».