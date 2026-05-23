Σεισμός 3,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Βάθειας Λακωνίας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στις 10:52:13 (GMT), σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση των σεισμολογικών δεδομένων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.



Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 56 χιλιόμετρα νότια–νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,4 χιλιόμετρα.



Η δόνηση χαρακτηρίζεται μικρού μεγέθους και δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές ή τραυματισμοί.