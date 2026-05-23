Ελλάδα Σεισμός Σεισμολόγοι Λακωνία

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Βάθειας Λακωνίας

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,4 χιλιόμετρα.

Σεισμογράφος / Φωτ.: Imago
Χρήστος Τέλιος avatar
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στις 10:52:13 (GMT), σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση των σεισμολογικών δεδομένων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 56 χιλιόμετρα νότια–νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,4 χιλιόμετρα.

Η δόνηση χαρακτηρίζεται μικρού μεγέθους και δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές ή τραυματισμοί.

