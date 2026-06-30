Κόσμος Σεισμός Μεξικό Σεισμολόγοι

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Μεξικό

Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Γκουασάβε, στην πολιτεία Σιναλόα.

Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε την Τρίτη (30/6) στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας (Servicio Sismológico Nacional, SSN).

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Γκουασάβε, στην πολιτεία Σιναλόα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

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Κόσμος Σεισμός Μεξικό Σεισμολόγοι

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