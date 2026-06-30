Σεισμός 6,1 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Μεξικό

Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε την Τρίτη (30/6) στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας (Servicio Sismológico Nacional, SSN).



Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Γκουασάβε, στην πολιτεία Σιναλόα.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.