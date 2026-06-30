Οι 15 ισχυρότεροι σεισμοί στην Ελλάδα από την αρχαιότητα έως σήμερα - Η ανάλυση Παπαδόπουλου

Μια εκτενή ανάλυση με αφορμή τον διπλό ισχυρό σεισμό στη Βενεζουέλα δημοσίευσε στα social media ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, παρουσιάζοντας τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει, για τη λίστα αξιοποίησε γεωλογικά, ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα από την αρχαιότητα έως το 1899, καθώς και ενόργανα δεδομένα για τους σεισμούς μετά το 1900.

Παράλληλα, σημειώνει ότι τα περισσότερα στοιχεία έχουν προκύψει από μελέτες και βιβλία, με συνεκτίμηση και άλλων ερευνητών, ενώ τα μεγέθη των ιστορικών σεισμών ενδέχεται να έχουν σημαντικό περιθώριο σφάλματος.

Οι 15 ισχυρότεροι σεισμοί

Ο ίδιος παραθέτει 15 σεισμικά γεγονότα με μέγεθος άνω των 7,2 Ρίχτερ, υπογραμμίζοντας ότι η λίστα βασίζεται αποκλειστικά στο μέγεθος και όχι στη σεισμική καταστροφικότητα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

365 μ.Χ. Δυτική Κρήτη - 8,3 Ρίχτερ

1303 Ανατολική Κρήτη–Ρόδος - 8,0 Ρίχτερ

1956 Αμοργός - 7,7 Ρίχτερ

1856 Κρητική Θάλασσα - 7,6 Ρίχτερ

καθώς και σεισμοί σε Ρόδο, Κεφαλονιά, Δράμα-Ξάνθη, Άθω και Βόρειο Αιγαίο

Ο σεισμολόγος επισημαίνει ότι ορισμένοι γνωστοί καταστροφικοί σεισμοί δεν περιλαμβάνονται, καθώς τα μεγέθη τους έχουν αναθεωρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις στη διεθνή βιβλιογραφία.

Τονίζει επίσης ότι τα δεδομένα αυτά δίνουν μια εικόνα των ισχυρότερων δυνατών σεισμών ανά περιοχή, χωρίς να αποτελούν πρόβλεψη για το μέλλον.