Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Εφιαλτικό σενάριο του ΟΗΕ με έως και 10.000 νεκρούς - Χιλιάδες αγνοούμενοι

Η θλίψη και η αισιοδοξία συγκρούονται στην προσπάθεια εντοπισμού επιζώντων περίπου πέντε ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Λίγες αχτίδες ελπίδας ξεπήδησαν στο μαύρο τοπίο από τις προσπάθειες έρευνας που έχουν προσφέρει κάποιες στιγμές αγαλλίασης στους πληγέντες, συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης ενός βρέφους και μιας γυναίκας που είχαν παγιδευτεί για πάνω από τρεις ημέρες.

Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών -σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες- ξεπέρασε τους 1.700, από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, 5.034 τραυματίστηκαν και 15.866 έχουν μείνει άστεγοι. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

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Την ίδια ώρα, περισσότερα από 770 κτίρια κατέρρευσαν μερικώς ή ολικώς ενώ οι μετασεισμοί συνεχίζουν να «ταρακουνούν» τη χώρα και να αναζωπυρώνουν τους φόβους καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε την Κυριακή το βράδυ ότι ακόμη και όταν ξεπεραστεί το όριο, οι έρευνες για επιζώντες θα συνεχιστούν. Περισσότεροι από 2.600 διασώστες από όλο τον κόσμο έχουν φτάσει με εκπαιδευμένα σκυλιά και μηχανήματα αναζήτησης, ανέφερε η κυβέρνηση.

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Ο ΟΗΕ δήλωσε ότι έως και 6,8 εκατομμύρια από τα σχεδόν 30 εκατομμύρια κατοίκους της Βενεζουέλας ενδέχεται να επηρεαστούν από τους σεισμούς. Ένα στρώμα σκόνης κάλυψε τις παράκτιες κοινότητες και καθώς η δυσοσμία των σωμάτων που βρίσκονταν σε αποσύνθεση εξαπλωνόταν, περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να φορούν μάσκες.

Ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα, Τζιανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τιντάρο, προέβη στην δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φθάσει και τους 10.000! Ο αριθμός των νεκρών «δυστυχώς αναπόφευκτα θα συνεχίσει να αυξάνεται», είπε. Ο ΟΗΕ εργάζεται με βάση την υπόθεση ότι θα χρειαστεί 10.000 ειδικούς σάκους περισυλλογής σορών στη Βενεζουέλα, ανέφερε ο Ραμπόλα προσθέτοντας πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ηγείται της μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής επιχείρησης στη χώρα.

Πάνω από 2.000 διασώστες από 27 χώρες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 2.000 διασώστες από 27 χώρες – μαζί με πάνω από 160 σκύλους έρευνας – έχουν αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή σε περισσότερες από 40 ομάδες. Αν και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνήθως επικεντρώνονται στις πρώτες 72 ώρες, οι ομάδες έχουν παρατείνει το έργο τους αφού συνεχίζουν να λαμβάνουν σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια και να εντοπίζουν επιζώντες πέρα ​​από αυτό το παράθυρο.

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«Μαζί με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εστιάζουμε, μαζί με την κυβέρνηση, στην παροχή επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης, στέγης, επισιτιστικής βοήθειας, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και υλικοτεχνικής υποστήριξης, ώστε να διασφαλιστεί όχι μόνο η αποθήκευση αλλά και η διανομή όλων των προμηθειών που φτάνουν στη χώρα, καθώς και η προστασία», δήλωσε ο κ. Ραμπόλα, προσθέτοντας ότι ο ΟΗΕ εργάζεται πάνω σε μια νέα έκκληση έκτακτης ανάγκης για να συμπληρώσει το υπάρχον ανθρωπιστικό του σχέδιο.

Την ίδια ώρα, «κόβουν την ανάσα» τα βίντεο που κατακλύζουν τα social media σε παγκόσμιο επίπεδο, από τη στιγμή του φονικού «διπλού» σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου (τοπική ώρα, γύρω στη 1 της Πέμπτης ώρα Ελλάδος).