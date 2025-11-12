«Σεισμός» με το βιβλίο του Τσίπρα - Ο εκδοτικός οίκος καταγγέλλει υποκλοπή αρχείων της «Ιθάκης»

Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο εκδοτικός οίκος Gutenberg μετά από τη δημοσιοποίηση, μέσω ιστοσελίδας, συγκεκριμένων αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα το οποίο επισήμως κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου.

Ο εκδοτικός οίκος καταγγέλλει πως το περιεχόμενο αποσπασμάτων της «Ιθάκης» «προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων», κάνει γνωστό πως έχει προχωρήσει ήδη σε νομικές ενέργειες και προειδοποιεί πως θα κινηθεί ανάλογα σε περίπτωση που υπάρξουν αναδημοσιεύσεις ή νέα δημοσίευση με αποσπάσματα του βιβλίου.

«Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο εκδοτικός οίκος.

Το απόσπασμα για το σκάνδαλο της Novartis δημοσίευσε το documento.gr με τον Παύλο Πολάκη να σπεύδει να σχολιάσει μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

H ανακοίνωση του οίκου Gutenberg

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.