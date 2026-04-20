Σερ: Έμεινε άφωνη όταν ανακάλυψε ότι έχει μια 15χρονη εγγονή - Τι έκαναν στην πρώτη τους συνάντηση

Οι φήμες που ακούγονταν για χρόνια ολόκληρα ότι ο γιος της Σερ Elijah Alman έχει ένα κρυφό παιδί επιβεβαιώθηκαν. Το πρώην μοντέλο Kayti Edwards και μητέρα της εγγονής- η οποία είναι επίσης εγγονή της Julie Andrews - ισχυρίστηκε ότι είχε μια σύντομη σχέση με τον 49χρονο γιο της Σερ , Elijah Allman, το 2010, με αποτέλεσμα τη γέννηση μιας κόρης που ονομάζεται Ever. Ισχυρίστηκε ότι ο Elijah γνώριζε την ύπαρξη της Ever και την επισκεπτόταν κρυφά κάθε κάποια χρόνια, αλλά «δεν ήθελε να γίνει γονιός».

Το 2021, το μυστικό φέρεται να αποκαλύφθηκε όταν ο Elijah μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών, ομολόγησε στην πλέον αποξενωμένη σύζυγό του, Mariangela King, ότι είχε παιδί.

H Σερ επικοινώνησε με την Kayti για να την ρωτήσει αν ήταν αλήθεια - και έμεινε «άφωνη» όταν ανακάλυψε ότι είναι γιαγιά. Όπως είπε είχε ακούσει κάτι γι' αυτό από τον Elijah το 2021, αλλά δεν ήξερε αν ήταν απλώς τρελά λόγια. «Θεέ μου έγινα γιαγιά» είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα πληροφορίες θέλουν να κάλεσε μαμά και κόρη στο σπίτι της στο Μαλιμπού. «Ήταν υπέροχη και ευγενική και δειπνήσαμε», είπε στην εφημερίδα «The Sun» η Kayti. «Ρώτησε επίσης την Ever αν ήθελε να δει την ντουλάπα της και της έδειξε ένα τζιν που είχε φορέσει σε μια συναυλία. Έπαιξαν στην πισίνα, μίλησε στην Έβερ για το σχολείο και τη ρώτησε για τα αγόρια. Ήταν κι αυτή σαν παιδί» αποκάλυψε.