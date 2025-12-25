Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα στο Χαλάνδρι - Νεκρός ο αναβάτης

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι, όταν ένας οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση της μηχανής του με ΙΧ αυτοκίνητο.

Το δυστύχημα καταγράφηκε στις 19:10, στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στο ύψος της οδού Παρνασσού. Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα παραμένουν άγνωστες.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον δικυκλιστή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.