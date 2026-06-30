Sharon Stone: Τρόμαξαν να την γνωρίσουν στην πασαρέλα, με ανδρόγυνο look και δραματικό μακιγιάζ

Η Σάρον Στόουν επέστρεψε στην πασαρέλα μετά από 33 χρόνια και παρουσίασε την ανδρική συλλογή για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του διάσημου οίκου Vetements, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Σχεδόν αγνώριστη, με ανδρόγυνο look, έντονο μακιγιάζ που τόνιζε τα μάτια της και κοντά καρέ μαλλιά η 68χρονη τράβηξε όλα τα βλέμματα και τα σχόλια περί αισθητικών επεμβάσεων άρχισαν και πάλι να ακούγονται.

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Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο CNNi η ηθοποιός δήλωσε «Είναι ok να αισθάνομαι ελεύθερη» και περιέγραψε πώς τα παιδικά βιώματα της μητέρας της - η οποία έχει φύγει από τη ζωή - καθόρισαν τη σχέση της μαζί της, αλλά και πως εκείνη κατάφερε να ξεπεράσει το τραύμα.

Εξήγησε ότι η μητέρα της, είχε πέσει θύμα κακοποίησης και απομακρύνθηκε από την φυσική της οικογένεια σε ηλικία εννιά ετών. Οι άνθρωποι που την ανέλαβαν την έκαναν υπηρέτρια και σε αυτό το επάγγελμα έμεινε μέχρι τα 16 της, ώσπου έμεινε έγκυος και παντρεύτηκε τον πατέρα της ηθοποιού με τον οποίο έζησαν μαζί για 60 ολόκληρα χρόνια.

«Ήθελα να μου πει η μητέρα μου, «είμαι περήφανη για σένα, σε αγαπώ, συγγνώμη είσαι σημαντική για μένα», αλλά έπρεπε να συμβιβαστώ ότι δεν θα συνέβαινε αυτό.

Η μαμά μου ήταν ένα βαθιά πληγωμένος άνθρωπος και όλος ο φόβος και η ντροπή που κουβαλούσε, ήταν κάτι που δεν μπορούσε να ξεπεράσει» εξομολογήθηκε.