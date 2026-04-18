Σάρον Στόουν: «Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με φλέρταρε σε ηλικία 17 ετών... ήταν ξεκαρδιστικό»

Η ηθοποιός και ακτιβίστρια έκανε flashback στην ζωή της και μοιράστηκε αναμνήσεις και συναισθήματα στην συνέντευξη που παραχώρησε στο W Magazine.

Μιλώντας για την υποκριτική στην οποία στράφηκε τη δεκαετία του '80, η ηθοποιός που γνώρισε πραγματική φήμη με την ταινία Total Recall της δεκαετίας του 1990, αποκάλυψε το «εντατικό μάθημα» που της έκανε ο συμπρωταγωνιστής της Arnold Schwarzenegger και που αφορούσε στην αντιμετώπιση του Τύπου: «Αν σε ρωτήσουν για την προσωπική σου ζωή και τη σεξουαλική σου ζωή, επιτρέπεται να τους ρωτήσεις και εσύ για τη σεξουαλική τους ζωή» μου είχε πει.



Η Σάρον Στόουν περπάτησε για πρώτη φορά στην πασαρέλα το 1992, όταν ο Τιερί Μιγκλέρ της ζήτησε να συμμετάσχει σε μια επίδειξη φιλανθρωπίας για το AIDS που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες. «Φορούσα τρεις περούκες, τη μία πάνω στην άλλη», λέει η Στόουν. Το 2025, επανενώθηκε με την μάρκα Mugler για να ηγηθεί της καμπάνιας τους για μια capsule συλλογή εμπνευσμένη από vintage σχέδια της Mugler.

Για την ταινία The Quick and the Dead του 1995, η Στόουν εξασφάλισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο και μάλιστα ήταν η ίδια που επέλεξε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος μόλις ξεκινούσε την καριέρα του. «Ο Λέο είχε κάτι που κανένα άλλο αγόρι από την οντισιόν δεν είχε - ένα είδος μοναδικής ευαλωτότητας» εξηγεί. Για να εξασφαλίσει τη δουλειά στον Ντι Κάπριο, η Στόουν πλήρωνε η ​​ίδια τον μισθό του. Εκτός γυρισμάτων, έγιναν φίλοι. «Η αδερφή μου κι εγώ τον πήγαμε σε αγώνες καρτ για τα 17α γενέθλιά του. Προσπαθούσε να με φλερτάρει, απλώς για να δει πώς θα πήγαινε. Θεέ μου, ήταν ξεκαρδιστικό. Τώρα είναι ο παγκόσμιος καρδιοκατακτητής» εξομολογείται.

Μεταξύ άλλων θυμήθηκε... «Το 1996 ήμουν στην οδό Rodeo Drive για μια φιλανθρωπική εκδήλωση του Inner-City Arts. Εκεί, έζησα μια στιγμή με τον Ισπανό τραγουδιστή της όπερας Πλάθιντο Ντομίνγκο. «Ήρθε στο τραπέζι μου και μου είπε: "Είμαι ερωτευμένος μαζί σου". Εγώ ήμουν έξυπνη, οπότε είπα: "Σίγουρα είσαι. Αν είσαι ερωτευμένος μαζί μου, θα μου τραγουδούσες τώρα". Έτσι, άρχισε να μου τραγουδάει όπερα με όλη του τη δύναμη στο τραπέζι μου. Όλη η αίθουσα σκεφτόταν: "Τι συμβαίνει;" αποκάλυψε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην φιλία της με την Ντονατέλα Βερσάτσε. «Το να είσαι φίλος με την Ντονατέλα Βερσάτσε «είναι σαν ένα ζεστό μπάνιο», λέει χαρακτηριστικά. Το διαζύγιο της ηθοποιού το 2004 από τον δημοσιογράφο Φιλ Μπρόνσταϊν αποτέλεσε θέμα των ταμπλόιντ και η Βερσάτσε της πρόσφερε ένα ασφαλές καταφύγιο. «Με κάλεσε στο σπίτι του Τζιάνι στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας και ζήτησε από τον φίλο μας τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό να στείλει τον μπάτλερ του να με φροντίσει. Κάτω στη λίμνη, υπάρχει αυτό το όμορφο ημικυκλικό κάθισμα γύρω από μια αιώνια φλόγα που έχει ένα μωρό ελαφιού από πάνω της, που είναι ο τάφος του Τζιάνι. Περπατούσα κάθε μέρα και καθόμουν εκεί μέσα και διαλογιζόμουν με τον Τζιάνι» θυμάται.

Μιλώντας για τους τρεις υιοθετημένους γιους της, τον Ρόαν, τον Λερντ και τον Κουίν, είπε: «Πήρα αυτή την πολύ γενναία απόφαση να μεγαλώσω τρία αγόρια, γνωρίζοντας ότι κανείς δεν θα ήθελε να βγει ραντεβού μαζί μου, επειδή οι άντρες είναι εγωιστές. Είναι το σπουδαιότερο πράγμα που επέλεξα ποτέ να κάνω. Όταν ήταν μικρά, ρωτούσαν: "Τι είδους οικογένεια είμαστε;" Εγώ έλεγα: "Είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια". Όταν ξεκινούσαν την πρώτη δημοτικού και όλα τα άλλα παιδιά είχαν μπαμπάδες, έλεγαν: "Έχουν μπαμπάδες". Εγώ έλεγα: "Περίμενε μέχρι την τρίτη δημοτικού". Και μέχρι την τρίτη δημοτικού, οι μισοί από τους φίλους τους δεν είχαν μπαμπάδες. Και εγώ σκεφτόμουν: "Βλέπεις, είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια".»

Η πολυτάλαντη Σάρον Στόουν δεν μπορούσε να μην αναφερθεί και στην μεγάλη της αγάπη, την ζωγραφική. Για την φωτογραφία που προκάλεσε σχόλια λέει: «Είμαι μια εμμονική κολυμβήτρια. Βγήκα από την πισίνα και είδα κάτι στον πίνακα που ήθελα να διορθώσω. Η φίλη μου τράβηξε αυτή τη φωτογραφία και σκέφτηκα, "Λοιπόν, τώρα όλος ο κόσμος μπορεί να δει ότι δεν έχω οπίσθια'' λέει με χιούμορ.