Συναγερμός για γιγάντιο αστεροειδή: Περνά ξυστά από τη Γη αυτό το Σάββατο

Ένας από τους μεγαλύτερους αστεροειδείς που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια κοντά στη Γη ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή διέλευση το Σάββατο 27 Ιουνίου, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα για ερασιτέχνες και επαγγελματίες αστρονόμους.

Παρότι η λέξη «αστεροειδής» συχνά προκαλεί ανησυχία, οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος σύγκρουσης με τον πλανήτη μας.

🪨Asteroid (152637) 1997 NC1, as monitored by ESA's Planetary Defence team, makes a close approach to Earth this Saturday that could be visible with small telescopes 🔭 https://t.co/npEZkGqHjM pic.twitter.com/duwL9E8Uwn — ESA Operations (@esaoperations) June 24, 2026

Ένας διαστημικός «γίγαντας» σε ασφαλή απόσταση



Ο αστεροειδής 152637 (1997 NC1) ανακαλύφθηκε το 1997 και εκτιμάται ότι έχει διάμετρο από περίπου 750 μέτρα έως και 1,6 χιλιόμετρα, γεγονός που τον κατατάσσει στα μεγαλύτερα αντικείμενα που πλησιάζουν τη Γη.

Η στιγμή της μέγιστης προσέγγισης θα σημειωθεί το Σάββατο στις 14:14 ώρα Ελλάδας, όταν θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας.

Αν και η απόσταση ακούγεται τεράστια, σε αστρονομικούς όρους θεωρείται σχετικά κοντινή. Ωστόσο, αντιστοιχεί σε περίπου 6,6 φορές την απόσταση Γης – Σελήνης, εξαλείφοντας κάθε πιθανότητα πρόσκρουσης.



Γιατί χαρακτηρίζεται «δυνητικά επικίνδυνος»



Παρά την ασφαλή του διέλευση, ο 1997 NC1 έχει ταξινομηθεί ως Potentially Hazardous Asteroid (PHA), δηλαδή «δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής».

Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν σημαίνει ότι απειλεί τη Γη. Χρησιμοποιείται για αντικείμενα που συνδυάζουν μεγάλο μέγεθος και τροχιές οι οποίες περνούν σχετικά κοντά στον πλανήτη μας, ώστε να παρακολουθούνται συστηματικά από τα διεθνή συστήματα πλανητικής άμυνας.

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Θα είναι ορατός από τη Γη



Το πέρασμα του αστεροειδούς αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία παρατήρησης για το κοινό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όσοι διαθέτουν μικρά τηλεσκόπια ή ισχυρά κιάλια θα έχουν τη δυνατότητα να τον εντοπίσουν στον νυχτερινό ουρανό, ιδιαίτερα στις 26, 27 και 28 Ιουνίου.

Η παρατήρηση δεν θα είναι εύκολη, καθώς ο αστεροειδής θα εμφανίζεται σαν ένα αμυδρό αστέρι. Ωστόσο, η μετακίνησή του σε σχέση με τα αστέρια του φόντου μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσα σε λίγα λεπτά. Η φωτεινή Σελήνη ενδέχεται να δυσκολέψει την παρατήρηση κατά τη στιγμή της μέγιστης προσέγγισης.



Γιατί οι επιστήμονες παρακολουθούν κάθε τέτοια διέλευση



Η παρακολούθηση αστεροειδών δεν αφορά μόνο την αναζήτηση πιθανών απειλών. Κάθε κοντινή διέλευση προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για τη βελτίωση των μοντέλων πρόβλεψης τροχιών και την κατανόηση της συμπεριφοράς των διαστημικών σωμάτων.

Οι επιστήμονες της NASA και άλλων διαστημικών οργανισμών χρησιμοποιούν τηλεσκόπια και ραντάρ για να μετρήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος, τη σύνθεση και την ανακλαστικότητα του αστεροειδούς. Οι νέες παρατηρήσεις συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση των συστημάτων πλανητικής άμυνας που έχουν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό μελλοντικών κινδύνων.

Η πλανητική άμυνα σε συνεχή επιφυλακή



Παρότι οι κοντινές διελεύσεις αστεροειδών συχνά γίνονται πρωτοσέλιδα, οι περισσότερες δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας. Αντίθετα, αποτελούν ευκαιρίες για τους επιστήμονες να δοκιμάζουν και να βελτιώνουν τα παγκόσμια συστήματα παρακολούθησης.

Η περίπτωση του 1997 NC1 υπενθυμίζει ότι το ηλιακό μας σύστημα παραμένει ένα δυναμικό περιβάλλον γεμάτο κινούμενα ουράνια σώματα.

Και ενώ ο συγκεκριμένος διαστημικός επισκέπτης θα περάσει με απόλυτη ασφάλεια δίπλα από τη Γη, θα προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τον ουρανό και να παρακολουθήσουμε από κοντά ένα κομμάτι της κοσμικής γειτονιάς μας.