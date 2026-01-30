Σιόβας: Αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και πάει σε ομάδα πρώην συμπαίκτη του

Τίτλου τέλους για τον Δημήτρη Σιόβα στον Ολυμπιακό. Ο 37χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος μέχρι πρότινος φορούσε τη φάνελα της ομάδας Β' των «ερυθρολεύκων» αποχωρεί από τον Πειραιά και κατευθύνεται στις Κυκλάδες.

Ο πολύπειρος σέντερ μπακ αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Πανναξιακό. Οι Κυκλαδίτες μπάινουν δυναμικά στο μεταγραφικό χάρτη του ελληνικού ποδοσφαίρου, εξασφαλίζοντας μετά τον Κώστα Μανωλά και τον Δημήτρη Σιόβα.

Στόχος για τους Κυκλαδίτες, οι οποίοι αγωνίζονται στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων, είναι η μεγάλη άνοδος στη Γ' εθνική κατηγορία.

Ο νέος τεχνικός της ομάδας, Δημήτρης Παπασπύρου θα έχει την πολυτέλεια να χρησιμοποιήσει ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο, δύο παίκτες με εμπειρία και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο.

Η Νάξος και ο... κουμπάρος του, Μανωλάς

Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko, ο Δημήτρης Σιόβας είχε βρεθεί πολύ κοντά στο να υπογράψει με την ομάδα της Νάξου το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο, η μετάβαση του στις Κυκλάδες δεν είχε ολοκληρωθεί.

Ο 37χρονος κεντρικός αμυντικός είχε ήδη αναπτύξει σχέσεις με το νησί, ωστόσο για να καταλήξει στην απόφαση να πει το πολυπόθητο «ναι» στη διοίκηση του Πανναξιακού χρειάστηκε να επιστρατευτεί ο πολύ καλός του φίλος και κουμπάρος του, Κώστας Μανωλάς.

Ο 34χρονος πρώην παίκτης της Ρόμα και του Ολυμπιακού, διατηρεί πολύ στενές επαφές με τον Δημήτρη Σιόβα. Αγωνίζεται στον Πανναξιακό από το καλοκαίρι του 2024 και στο νησί φημολογείται πως αποτέλεσε καθοριστικός παράγοντας στην μεταγραφή του πολύπειρου μπακ στην ομάδα.

Η καριέρα του Δημήτρη Σιόβα

Ο Δημήτρης Σιόβας ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Ξάνθης, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο και έκτοτε έχει αγωνιστεί στον Πανιώνιο, τον Ιωνικό, τον Ολυμπιακό, τις ισπανικές Λεγανές και Ουέσκα, την ολλανδική Φορτούνα Σιτάρντ, τη Λαμία και τον Ολυμπιακό Β'.

Έχει καταγράψει συνολικά 20 συμμετοχές με την εθνική Ελλάδας ανδρών, 16 εμφανίσεις με την Κ21, καθώς και 9 συμμετοχές με την Κ19. Συνολικά με τα χρώματα της «γαλανόλευκης» έχει σκοράρει 3 γκολ και επιδιώκει να προσφέρει στην ομάδα του Πανναξιακού ποιοτικές λύσεις στην άμυνα, συνεισφέροντας με την πείρα του στον στόχο της ανόδου.