«Σκέψου πριν κοινοποιήσεις»: Η αντίδραση της Μελόνι για deepfake εικόνα που τη δείχνει ημίγυμνη

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ιταλία μετά την κυκλοφορία φωτογραφίας που απεικονίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι με εσώρουχα η οποία έχει πάρει σέξι πόζα πάνω σε ένα κρεβάτι.

Η εν λόγω φωτογραφία έχει δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Ιταλίδας ηγέτιδας.

Σε ανάρτησή της στο Facebook την Τρίτη, η Μελόνι έγραψε: «Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν αρκετές ψευδείς εικόνες μου, δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες παρουσιάστηκαν ως πραγματικές από ορισμένους υπερβολικά ένθερμους αντιπάλους. Πρέπει να παραδεχτώ ότι όποιος τις δημιούργησε… βελτίωσε ακόμη και την εμφάνισή μου αρκετά».

«Ωστόσο, το γεγονός παραμένει ότι, για να επιτεθούν και να διαδώσουν ψεύδη, κάποιοι είναι πλέον πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τα πάντα» προσέθεσε.

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.



Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

Στη δήλωσή της, η Μελόνι κατήγγειλε το φαινόμενο ως μορφή διαδικτυακού εκφοβισμού, προειδοποιώντας ότι οι εικόνες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν ολοένα και πιο επικίνδυνο εργαλείο, ικανό να παραπλανήσει και να βλάψει ανθρώπους.

«Το ζήτημα ξεπερνά το πρόσωπό μου», πρόσθεσε. «Τα deepfake αποτελούν επικίνδυνο εργαλείο, επειδή μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να στοχοποιήσουν οποιονδήποτε. Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πολλοί άλλοι όχι. Γι’ αυτό πρέπει να ισχύει πάντα ένας κανόνας: να επαληθεύουμε πριν πιστέψουμε και να σκεφτόμαστε πριν κοινοποιήσουμε. Γιατί σήμερα συμβαίνει σε εμένα, αύριο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε» τόνισε.

Τονίζεται ότι, η αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfake έχει καταστεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής ατζέντας της κυβέρνησής της.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Το γεγονός ότι μια πρωθυπουργός παρουσιάζεται σε μια τέτοια κατάσταση είναι πραγματικά ντροπιαστικό, ανάξιο του θεσμικού της ρόλου. Δεν έχει καμία αίσθηση ντροπής».

Η ιταλική αστυνομία διέταξε το κλείσιμο της ιστοσελίδας, ενώ εισαγγελείς στη Ρώμη ξεκίνησαν έρευνα για πιθανά αδικήματα, όπως παράνομη διακίνηση άσεμνου υλικού (γνωστή ως «πορνογραφία εκδίκησης»), δυσφήμιση και εκβιασμό.