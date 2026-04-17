Στιγμή αμηχανίας στο Ελιζέ: Ο... διαχυτικός Μακρόν και η έκπληκτη Μελόνι

Μια ανέλπιστα θερμή –και για άλλους που την είδαν αμήχανη– στιγμή εκτυλίχθηκε την Παρασκευή (17/4) στο Παρίσι, με πρωταγωνιστές τον Εμανουέλ Μακρόν και την Τζόρτζια Μελόι, τραβώντας τα βλέμματα αλλά και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Το στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά την άφιξη της Ιταλίδας πρωθυπουργού στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο περιθώριο της Συνόδου Ευρωπαίων ηγετών με φόντο τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ. Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται να υποδέχεται τη Μελόνι με εμφανώς μεγαλύτερη οικειότητα από το διπλωματικό πρωτόκολλο.



Η Τζόρτζια Μελόνι, ντυμένη στα κόκκινα, κατεβαίνει από το αυτοκίνητό της, με τον Μακρόν να την πλησιάζει άμεσα, να την κρατά σφιχτά από τους ώμους και να την ασπάζεται σταυρωτά, σε μια χειρονομία που διαρκεί περισσότερο από έναν τυπικό χαιρετισμό αρχηγών κρατών.

French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shared a rather awkward and unusual hug right in front of the cameras.



Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς για μια στιγμή δείχνει αιφνιδιασμένη, με έκφραση που προδίδει έκπληξη, τροφοδοτώντας περαιτέρω τα σχόλια για το «θερμό» τετ-α-τετ των δύο ηγετών.