Smartphones: «Φρένο» στις πωλήσεις λόγω έλλειψης μνήμης – Γιατί ακριβαίνουν τα νέα μοντέλα

Η παγκόσμια αγορά των smartphones βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο, σοβαρό εμπόδιο που απειλεί να ανακόψει την ανοδική της πορεία: την «κρίση μνήμης». Μετά από μια περίοδο σχετικής σταθερότητας, οι κατασκευαστές βρίσκονται πλέον εγκλωβισμένοι ανάμεσα στην αυξημένη ζήτηση για συσκευές υψηλών επιδόσεων και την περιορισμένη προσφορά κρίσιμων εξαρτημάτων, όπως οι μονάδες μνήμης DRAM και NAND flash.

Το «αγκάθι» της Τεχνητής Νοημοσύνης



Η ραγδαία άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης - AI στα κινητά τηλέφωνα δεν απαιτεί μόνο ισχυρούς επεξεργαστές, αλλά και τεράστιες ποσότητες μνήμης RAM για να λειτουργήσουν ομαλά οι on-device εφαρμογές. Αυτό έχει οδηγήσει τις εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών να δίνουν προτεραιότητα σε τσιπ για διακομιστές AI (data centers), αφήνοντας την αγορά των smartphones σε δεύτερη μοίρα. Το αποτέλεσμα είναι μια οξεία έλλειψη που «παγώνει» τις γραμμές παραγωγής και αναγκάζει τους κολοσσούς της τεχνολογίας να επανεξετάσουν τα πλάνα τους.

Ανατιμήσεις στον ορίζοντα



Για τον καταναλωτή, η είδηση αυτή μεταφράζεται με δύο τρόπους: καθυστερήσεις στις παραδόσεις και, κυρίως, αυξήσεις στις τιμές. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το κόστος των εξαρτημάτων μνήμης έχει εκτοξευθεί, κάτι που αναπόφευκτα θα μετακυλιστεί στην τελική τιμή λιανικής των νέων flagship μοντέλων. Ήδη παρατηρείται μια τάση «συγκράτησης» από την πλευρά των κατασκευαστών, οι οποίοι αποφεύγουν να λανσάρουν μεγάλες ποσότητες συσκευών μεσαίας κατηγορίας, εστιάζοντας στα premium μοντέλα όπου τα περιθώρια κέρδους είναι μεγαλύτερα.

Η στάση των καταναλωτών



Αυτή η αστάθεια προκαλεί «πάγωμα» και στην αγοραστική κίνηση. Οι καταναλωτές, βλέποντας τις τιμές να ανεβαίνουν και τις καινοτομίες να περιορίζονται λόγω των ελλείψεων, επιλέγουν να κρατήσουν τις παλιές τους συσκευές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η αγορά των μεταχειρισμένων (refurbished) συσκευών κερδίζει έδαφος, ενώ η αναμονή για το «επόμενο μεγάλο deal» γίνεται ο κανόνας.

Το στοίχημα για το 2026 είναι αν οι παραγωγοί μνήμης θα καταφέρουν να ισορροπήσουν την προσφορά, ώστε να ξεπαγώσει η αγορά και να αποφευχθεί ένα νέο κύμα ακρίβειας που θα καταστήσει τα smartphones προϊόντα πολυτελείας για λίγους.