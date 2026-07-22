Σοκαριστικός τραυματισμός μαυρόγυπα: Προσέκρουσε σε ανεμογεννήτρια

Πολύ σοβαρά τραυματίστηκε ένας μαυρόγυπας στη Ροδόπη, μετά από πρόσκρουση σε ανεμογεννήτρια αιολικού πάρκου. Το εντόπισε ένας υπάλληλος του πάρκου και το περισυνέλλεξε το προσωπικό του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - ΟΦΥΠΕΚΑ, που είχε τοποθετήσει στο πτηνό πομπό, καθώς πρόκειται για προστατευόμενο είδος.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής - ΑΝΙΜΑ, ο μαυρόγυπας ταξίδεψε στην Αθήνα, όπου τον περίμενε η Άννα Μαντά, μέλος της ΑΝΙΜΑ.

Στον Σταθμό Α’ Βοηθειών, τον περίμενε ο κτηνίατρος Γρηγόρης Μαρκάκης μαζί με φοιτητές κτηνιατρικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που αυτή την περίοδο κάνουν την πρακτική τους στην ΑΝΙΜΑ.

Παρά τη μεγάλη απώλεια αίματος που είχε το πτηνό, συνεχίζει η ΑΝΙΜΑ, η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε και δείχνει σημάδια βελτίωσης. Δυστυχώς, χωρίς τη μία φτερούγα του δεν θα μπορέσει να πετάξει ξανά ελεύθερο, παρόλ’ αυτά τις επόμενες μέρες, αν το επιτρέπει η κατάστασή του, θα υποβληθεί σε μία ακόμη επέμβαση.

