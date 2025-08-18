Σουβλάκι σε τιμή μερίδας - Από απλό φαγητό ακριβή πολυτέλεια το τυλιχτό

Μέχρι πριν λίγα χρόνια το τυλιχτό σουβλάκι ήταν μια φθηνή λύση ανάγκης για όσους δεν είχαν προνοήσει, ώστε να μαγειρέψουν το φαγητό της ημέρας.

Φαγητό δρόμου, γευστικό και προσιτό, μια επιλογή που προτιμούσαν εργαζόμενοι, φοιτητές, αλλά και οικογένειες για ένα φθηνό και γρήγορο γεύμα. Όχι πια.

Οι αυξήσεις στο κρέας, τα ενοίκια, η αυξανόμενη ζήτηση λόγω και της τουριστικής κίνησης και οι υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξεύσει στα ύψη την τιμή του απόλυτου ελληνικού φαγητού δρόμου.

Σε πολλές περιοχές -και όχι μόνο στην Μύκονο- η τιμή του ενός τυλιχτού έχει φτάσει ή ξεπεράσει ακόμα και τα 4,5 ευρώ.

Δηλαδή δυο τυλιχτά που είναι -ανάλογα το μέγεθός τους- η τυπική μερίδα για ένα άτομο έχουν φτάσει να κοστίζουν όσο μια μερίδα κανονικού φαγητού.

Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που έχουν εκτοξεύσει την τιμή ενός -φθηνού- κατά κοινή αντίληψη φαγητού, καθιστώντας το ως ένα είδος «πολυτελείας»;

Οι ιδιοκτήτες των σουβλατζίδικων επικαλούνται τις συνεχόμενες ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες.

«Τα κρέατα από τα οποία παράγουμε το σουβλάκι έχουν πάει 100% πάνω. Πώς θα μείνει το σουβλάκι στάσιμο; Και ο κόσμος έχει δίκιο. Γιατί λέει ήταν 3,5 και τώρα πήγε 4,5, πώς γίνεται;» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο ιδιοκτήτης εστιατορίου.

«Ένα σουβλάκι των 100 γραμμαρίων θα φτάσει κοντά στα 2,5 με 3 ευρώ περίπου, σκέτο. Συν πίτες συν ψωμιά, συν πατάτες και τα υπόλοιπα θα κοντέψει το τάλιρο. Πραγματικά κάνουμε προσπάθεια να μην ανεβάσουμε τίποτα. Δεν το θέλουμε» σημείωσε.

Ο πληθωρισμός ακριβαίνει το σουβλάκι

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο οι τιμές των κρεάτων έχουν αυξηθεί κατά 6,2% από τον Ιούλιο του 2024, το ηλεκτρικό ρεύμα 18,9%, ενώ οι τιμές στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία κατά 6%.

Οι αυξήσεις αυτές όπως είναι αναμενόμενο μετακυλίονται στις τελικές τιμές των προϊόντων, κάτι που πρακτικά μεταφράζεται και σε αυξημένη τιμή για το αγαπημένο όλων τυλιχτό σουβλάκι.