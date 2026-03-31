Σπάνιο ψάρι-άγγελος εντοπίζεται πρώτη φορά σε ελληνικές θάλασσες - Γιατί είναι σημαντική ανακάλυψη

Για μια ιδιαίτερα σημαντική ανακάλυψη που σηματοδοτεί η παρατήρηση ενός ξενικού είδους ψαριού για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάνει λόγο το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας.

Όπως σημειώνει ο φορέας, το ψάρι-άγγελος Pomacanthus maculosus καταγράφηκε για πρώτη φορά στις 15 Οκτωβρίου 2025, στα νότια της Κρήτης, όπου εντοπίστηκε ένα ενήλικο άτομο σε ρηχά παράκτια νερά.

«Το περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε, με απότομα βραχώδη υποστρώματα δίπλα σε αμμώδεις εκτάσεις, ταιριάζει απόλυτα με τις γνωστές οικολογικές του προτιμήσεις», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας στα social media και τονίζεται:

«Η παρουσία του είδους επεκτείνει την κατανομή του στη Μεσόγειο και ‘γεφυρώνει’ ένα γεωγραφικό κενό μεταξύ ανατολικών και κεντρικών περιοχών. Παράλληλα, ενισχύει τη σημασία της Κρήτης ως κομβικού σημείου για την παρακολούθηση νέων θαλάσσιων εισβολών.

Όσον αφορά το πώς έφτασε στα ελληνικά νερά, τα πιθανά σενάρια περιλαμβάνουν:

απελευθέρωση ή διαφυγή από ενυδρείο,

φυσική επέκταση από πληθυσμούς της Ανατολικής Μεσογείου.

«Αν και πρόκειται για μεμονωμένη καταγραφή, τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να είναι η αρχή εγκατάστασης νέων ειδών, με άγνωστες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τις τοπικές ισορροπίες.

Η συνεχής παρακολούθηση και η καταγραφή από επιστήμονες αλλά και πολίτες είναι κρίσιμη για να κατανοήσουμε έγκαιρα την εξάπλωση τέτοιων ειδών», καταλήγει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας.