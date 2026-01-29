Λεοντόψαρο: Μπορεί το δηλητηριώδες ψάρι να γίνει ελληνική λιχουδιά; - Ο Ηλίας του MasterChef εξηγεί

Έχει όψη τρομακτική και αγκάθια που «στάζουν» δηλητήριο. Κι όμως, αυτό το δηλητηριώδες ψάρι, που ήρθε στα νερά του Αιγαίου από τον Ινδικό Ωκεανό, μπορεί να γίνει ένα εκλεκτό έδεσμα της ελληνικής κουζίνας.

Το λεοντόψαρο εμφανίστηκε στα νερά της Μεσογείου πριν από μερικά χρόνια. Αρχικά στην Κύπρο και στη συνέχεια στο Αιγαίο Πέλαγος.



Έλκει την καταγωγή του από την Ασία και τον Ινδικό Ωκεανό, αλλά με την άνοδο της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων έχει εξαπλωθεί πλέον και στη Μεσόγειο.



Το λεοντόψαρο τρέφεται με κάθε είδους μικρότερα ψάρια και δεν έχει φυσικούς θηρευτές στη Μεσόγειο. Έτσι, ο πληθυσμός του αυξάνεται ραγδαία, ενώ τα υπόλοιπα είδη μειώνονται.



«Είδαμε αυτό το ψάρι στην Ελαφόνησο πριν από πέντε χρόνια», λέει στο Euronews Green η Κατερίνα Κοκκινάκη, επικεφαλής μάρκετινγκ στη ΜΚΟ Elafonisos Eco. «Την πρώτη φορά που το είδαμε, υπήρχε μόνο ένα. Τα τελευταία χρόνια, από ένα που είδαμε στην Ελαφόνησο, τώρα βλέπουμε χιλιάδες».



«Γιατί; Επειδή πολλαπλασιάζεται πολύ γρήγορα. Γεννά 2 εκατομμύρια αυγά ετησίως, πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, σε 10 χρόνια θα έχουμε 30% λιγότερα ψάρια από ό,τι έχουμε σήμερα. Επειδή τρώει όλα τα μικρά ψάρια, δεν τα αφήνει να αναπτυχθούν».



Είναι ασφαλής η κατανάλωση λεοντόψαρου;



Η καλύτερη λύση για την προστασία των εναπομείναντων ειδών ψαριών έρχεται από τη γαστρονομία: το λεοντόψαρο μπορεί να γίνει ένα νόστιμο πιάτο, μαγειρεμένο μάλιστα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

«Αξιοποιούμε στο έπακρο τα λεοντόψαρα στην κουζίνα μας», λέει ο σεφ Ηλίας Κιαζόλι (γνωστός από τη θητεία του στο MasterChef) στο Euronews Green. «Μπορείτε να μαγειρέψετε αυτό το ψάρι με όποιον τρόπο θέλετε: ωμό, σεβίτσε, τιραδίτο, σούσι, ψαρόσουπα - η οποία είναι πραγματικά νόστιμη - ή ακόμα και ψητό... το κρέας είναι τρυφερό».



«Το λεοντόψαρο δεν είναι καθόλου επικίνδυνο για τον άνθρωπο», προσθέτει. «Μπορούμε να το φάμε με ασφάλεια».

Παρά το γεγονός ότι έχει δηλητήριο στα αγκάθια του, αυτά μπορούν να αφαιρεθούν προσεκτικά πριν από την κατανάλωση.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα ξεκίνησαν μια εκστρατεία ενημέρωσης των επαγγελματιών εστίασης και των καταναλωτών σχετικά με τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να μαγειρευτεί το λεοντόψαρο.



Η βιώσιμη γαστρονομία είναι η λύση



«Σήμερα διοργανώσαμε ένα καινοτόμο, βιωματικό masterclass για τη θαλάσσια βιωσιμότητα στο εκπαιδευτικό σκάφος M/Y Klelia I», λέει ο David Watson, διαχειριστής του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Stelios. «Μαζί με τον Οικολογικό Σύνδεσμο Ελαφονήσου, το BCA College και τον σεφ Ηλία Κιαζόλι, δείξαμε πώς η βιωματική εκπαίδευση και η βιώσιμη γαστρονομία μπορούν να μετατρέψουν μια περιβαλλοντική πρόκληση σε λύση».

«Μαθαίνοντας να αξιοποιούν τα λεοντόψαρα, οι νεαροί σεφ σκαφών αναψυχής, υπότροφοι του Ιδρύματος Stelios, προστατεύουν τη θάλασσα και υποστηρίζουν τις τοπικές κοινότητες. Για εμάς στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Stelios, αυτές οι πρωτοβουλίες δείχνουν πώς η γνώση μπορεί να οδηγήσει σε δράση με πραγματικά θετικό αντίκτυπο».



Η βιώσιμη γαστρονομία αποτελεί λύση για τον έλεγχο των πληθυσμών των λεονταρόψαρων. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις, οι ψαράδες σε πολλά ελληνικά νησιά έχουν αρχίσει να πωλούν λεονταρόψαρα και οι καταναλωτές ανταποκρίνονται θετικά. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι θέμα χρόνου να εμφανιστεί το ψάρι στις αγορές της ελληνικής πρωτεύουσας.