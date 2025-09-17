Αυτή η σπιτική πραλίνα φουντουκιού με ζαχαρούχο γάλα είναι ό,τι πρέπει για παιδιά! Κρεμώδης, γλυκιά και πλούσια σε γεύση, φτιάχνεται εύκολα στο μπλέντερ με αγνά υλικά: φουντούκια, κακάο, σοκολάτα και ζαχαρούχο γάλα. Ιδανική για τοστ, κρέπες ή κουταλιές μετά το σχολείο, χαρίζει ενέργεια και χαμόγελα. Δεν περιέχει συντηρητικά ή περίεργα πρόσθετα, κι έτσι οι γονείς ξέρουν τι τρώνε τα παιδιά τους. Αποθηκεύεται στο ψυγείο και διατηρείται τέλεια για μέρες. Μια γλυκιά απόλαυση φτιαγμένη με αγάπη, που κάνει κάθε πρωινό ή σνακ πιο νόστιμο και... παιδικά λαχταριστό!

Υλικά

200 γρ. φουντούκια (ψημένα, χωρίς φλούδα)

100 γρ. κουβερτούρα ή σοκολάτα γάλακτος (λιωμένη)

2 κ.σ. κακάο άγλυκο

200 γρ. ζαχαρούχο γάλα

1/2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας (προαιρετικά)

1–2 κ.σ. ηλιέλαιο ή φουντουκέλαιο (μόνο αν χρειάζεται για υφή)

Εκτέλεση

Καβούρδισε τα φουντούκια (αν είναι ωμά) στους 180°C για 10-12 λεπτά. Μόλις κρυώσουν, τρίψ’ τα με πετσέτα για να φύγει η φλούδα. Άλεσε τα φουντούκια στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν πάστα (σαν φυστικοβούτυρο). Πρέπει να δουλέψεις 2-4 λεπτά, ανάλογα τη δύναμη του μηχανήματος. Κάνε παύσεις για να μη ζεσταθεί ο κινητήρας. Πρόσθεσε το λιωμένο σοκολάτα, το κακάο, τη βανίλια και το ζαχαρούχο γάλα. Χτύπα ξανά μέχρι να γίνει ομοιογενής, λεία πραλίνα. Αν χρειάζεται, πρόσθεσε 1-2 κουταλιές λάδι για πιο ρευστή υφή. Μετάφερε σε βαζάκι και φύλαξέ το στο ψυγείο (ή σε θερμοκρασία δωματίου για 4-5 ημέρες αν δεν έχεις προσθέσει επιπλέον υγρά).

Extra Tips