Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Απέραντο «πάρκινγκ» ο Κηφισός - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

LIFE Συνταγές

Σπιτική πραλίνα φουντουκιού

Μια γλυκιά απόλαυση φτιαγμένη με αγάπη, που κάνει κάθε πρωινό ή σνακ πιο νόστιμο και... παιδικά λαχταριστό.

AI generated/ flash.gr
AI generated/ flash.gr
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αυτή η σπιτική πραλίνα φουντουκιού με ζαχαρούχο γάλα είναι ό,τι πρέπει για παιδιά! Κρεμώδης, γλυκιά και πλούσια σε γεύση, φτιάχνεται εύκολα στο μπλέντερ με αγνά υλικά: φουντούκια, κακάο, σοκολάτα και ζαχαρούχο γάλα. Ιδανική για τοστ, κρέπες ή κουταλιές μετά το σχολείο, χαρίζει ενέργεια και χαμόγελα. Δεν περιέχει συντηρητικά ή περίεργα πρόσθετα, κι έτσι οι γονείς ξέρουν τι τρώνε τα παιδιά τους. Αποθηκεύεται στο ψυγείο και διατηρείται τέλεια για μέρες. Μια γλυκιά απόλαυση φτιαγμένη με αγάπη, που κάνει κάθε πρωινό ή σνακ πιο νόστιμο και... παιδικά λαχταριστό!

Υλικά

  • 200 γρ. φουντούκια (ψημένα, χωρίς φλούδα)
  • 100 γρ. κουβερτούρα ή σοκολάτα γάλακτος (λιωμένη)
  • 2 κ.σ. κακάο άγλυκο
  • 200 γρ. ζαχαρούχο γάλα
  • 1/2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας (προαιρετικά)
  • 1–2 κ.σ. ηλιέλαιο ή φουντουκέλαιο (μόνο αν χρειάζεται για υφή)

Εκτέλεση

  1. Καβούρδισε τα φουντούκια (αν είναι ωμά) στους 180°C για 10-12 λεπτά. Μόλις κρυώσουν, τρίψ’ τα με πετσέτα για να φύγει η φλούδα.
  2. Άλεσε τα φουντούκια στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν πάστα (σαν φυστικοβούτυρο). Πρέπει να δουλέψεις 2-4 λεπτά, ανάλογα τη δύναμη του μηχανήματος. Κάνε παύσεις για να μη ζεσταθεί ο κινητήρας.
  3. Πρόσθεσε το λιωμένο σοκολάτα, το κακάο, τη βανίλια και το ζαχαρούχο γάλα. Χτύπα ξανά μέχρι να γίνει ομοιογενής, λεία πραλίνα.
  4. Αν χρειάζεται, πρόσθεσε 1-2 κουταλιές λάδι για πιο ρευστή υφή.
  5. Μετάφερε σε βαζάκι και φύλαξέ το στο ψυγείο (ή σε θερμοκρασία δωματίου για 4-5 ημέρες αν δεν έχεις προσθέσει επιπλέον υγρά).

Extra Tips

  1. Μπορείς να αντικαταστήσεις την κουβερτούρα με σοκολάτα γάλακτος για πιο γλυκό αποτέλεσμα ή με σοκολάτα υγείας για πιο έντονη γεύση.
  2. Το ζαχαρούχο γάλα δίνει και τη γλυκύτητα και την κρεμώδη υφή, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου ζάχαρη.
  3. Δοκίμασέ την πάνω σε φρυγανιά, μέσα σε κρουασάν, ή ακόμα και σαν επικάλυψη σε τούρτες ή pancakes.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Συνταγές

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader