Η μαρμελάδα σύκο είναι μια παραδοσιακή λιχουδιά με πλούσια γεύση και σημαντική θρεπτική αξία. Τα σύκα αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, που βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και στην αίσθηση κορεσμού. Παράλληλα περιέχουν ασβέστιο, μαγνήσιο και κάλιο, στοιχεία που στηρίζουν την υγεία των οστών και την καλή καρδιακή λειτουργία. Η προσθήκη λεμονιού ενισχύει τη βιταμίνη C και συμβάλλει στη διατήρηση του χρώματος και της φρεσκάδας της μαρμελάδας. Παρόλο που περιέχει ζάχαρη, η μαρμελάδα σύκο παραμένει πιο θρεπτική επιλογή σε σχέση με έτοιμες βιομηχανικές εκδοχές, αποτελώντας ιδανικό συνοδευτικό για ψωμί, γιαούρτι ή τυριά.

Υλικά

1 κιλό ώριμα σύκα

500 γρ. ζάχαρη (αν θέλεις πιο γλυκιά, βάζεις μέχρι 700 γρ.)

1 λεμόνι (χυμό + λίγο ξύσμα)

1 ξυλάκι κανέλας (προαιρετικά)

ποτηράκι κονιάκ ή γλυκό κρασί (προαιρετικά, δίνει άρωμα)

Εκτέλεση

Προετοιμασία

Πλένεις καλά τα σύκα, τα ξεφλουδίζεις (αν θέλεις, μπορείς να τα αφήσεις με τη φλούδα αν είναι τρυφερή) και τα κόβεις στη μέση ή σε τέταρτα.

Βράσιμο

Τα βάζεις σε κατσαρόλα μαζί με τη ζάχαρη. Ανακατεύεις καλά και τα αφήνεις 1 ώρα να βγάλουν τα υγρά τους.

Μαγείρεμα

Βάζεις την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και σιγοβράζεις. Προσθέτεις το ξυλάκι κανέλας. Ανακατεύεις συχνά για να μην κολλήσει.

Δέσιμο

Όταν αρχίσει να πήζει (περίπου 30-40 λεπτά), ρίχνεις τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού. Αν θέλεις, προσθέτεις και το κονιάκ στο τέλος.

Έλεγχος

Για να δεις αν έδεσε, ρίχνεις λίγη μαρμελάδα σε ένα πιατάκι και την αφήνεις να κρυώσει. Αν δεν τρέχει γρήγορα, είναι έτοιμη.

Αποθήκευση

Τη βάζεις καυτή σε αποστειρωμένα βάζα, τα κλείνεις καλά και τα γυρνάς ανάποδα μέχρι να κρυώσουν.