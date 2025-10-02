Η μαρμελάδα δαμάσκηνο με μαυροδάφνη και βανίλια είναι ένας εκλεπτυσμένος συνδυασμός που παντρεύει το γλυκόξινο φρούτο με τα αρώματα του κρασιού και την απαλότητα της βανίλιας. Τα ώριμα δαμάσκηνα μαγειρεύονται αργά με ζάχαρη και λίγο λεμόνι, ώστε να δέσουν φυσικά, ενώ η μαυροδάφνη χαρίζει βάθος και ζεστή, μεστή γεύση. Ο λοβός βανίλιας ή το εκχύλισμα ολοκληρώνουν το αποτέλεσμα, δημιουργώντας μια μαρμελάδα αρωματική, πλούσια και βελούδινη. Ιδανική για πρωινό με φρέσκο ψωμί, ταιριάζει εξαιρετικά και με τυριά ή ακόμα και σε γλυκά, δίνοντας μια γκουρμέ πινελιά που ξεχωρίζει.

Υλικά

1 κιλό δαμάσκηνα ώριμα (χωρίς κουκούτσι, κομμένα σε κομμάτια)

500 γρ. ζάχαρη

150 ml μαυροδάφνη

1 λοβός βανίλιας (ή 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας)

Χυμός από μισό λεμόνι

Εκτέλεση

Προετοιμασία φρούτων

Πλένεις τα δαμάσκηνα, τα ανοίγεις στη μέση και αφαιρείς τα κουκούτσια. Τα κόβεις σε μικρά κομμάτια.

Μούλιασμα

Σε μια κατσαρόλα βάζεις τα δαμάσκηνα με τη ζάχαρη και τον χυμό λεμονιού. Ανακατεύεις και αφήνεις 2-3 ώρες (ή όλο το βράδυ στο ψυγείο) να βγάλουν τα υγρά τους.

Μαγείρεμα

Βάζεις την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Όταν αρχίσει να βράζει, χαμηλώνεις και σιγομαγειρεύεις. Προσθέτεις τη μαυροδάφνη και τον λοβό βανίλιας σχισμένο στη μέση (ή το εκχύλισμα).

Δέσιμο

Βράζεις περίπου 35-40 λεπτά, μέχρι να πήξει. Ανακατεύεις συχνά για να μην κολλήσει. Για πιο λείa υφή, μπορείς να τη χτυπήσεις με ραβδομπλέντερ.

Έλεγχος

Ρίχνεις λίγη μαρμελάδα σε ένα πιατάκι. Αν σταθεί και δεν τρέχει γρήγορα, είναι έτοιμη.

Αποθήκευση

Αφαιρείς τον λοβό βανίλιας, γεμίζεις αποστειρωμένα βάζα, τα κλείνεις καλά και τα γυρίζεις ανάποδα μέχρι να κρυώσουν.