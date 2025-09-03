Το κοτόπουλο με σάλτσα κρασιού, σύκα και γραβιέρα είναι ένα πιάτο που συνδυάζει αρμονικά τη γλυκύτητα με την αλμυρή νοστιμιά. Το κοτόπουλο σοτάρεται απαλά, σβήνεται με λευκό κρασί και δένει με μια πλούσια σάλτσα από σύκα, ζωμό και μυρωδικά. Η γραβιέρα λιώνει στο τέλος, χαρίζοντας κρεμώδη υφή και ένταση στη γεύση. Τα σύκα προσθέτουν γλυκιά αντίθεση, ενώ το θυμάρι ή το δεντρολίβανο ολοκληρώνουν το άρωμα. Ένα εκλεπτυσμένο αλλά απλό πιάτο, ιδανικό για γιορτινά τραπέζια ή για να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας, που συνοδεύεται τέλεια με πουρέ πατάτας ή αρωματικό ρύζι.

Κοτόπουλο με σάλτσα κρασιού, σύκα και γραβιέρα

Υλικά (για 4 άτομα)

4 φιλέτα κοτόπουλο στήθος ή μπούτι χωρίς κόκαλο

8 αποξηραμένα σύκα (κομμένα στη μέση)

1 ποτήρι ξηρό λευκό κρασί

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

200 ml ζωμός κοτόπουλου

150 γρ. γραβιέρα τριμμένη ή σε κύβους

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. βούτυρο

1 κ.γ. μέλι (προαιρετικά, για γλύκα)

Αλάτι, πιπέρι

Φρέσκο θυμάρι ή δεντρολίβανο

Εκτέλεση

Προετοιμασία κοτόπουλου

Αλατοπιπερώνεις τα φιλέτα και τα σοτάρεις σε βαθύ τηγάνι με το ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα και από τις δύο πλευρές. Βγάζεις στην άκρη.

Σάλτσα

Στο ίδιο τηγάνι προσθέτεις το βούτυρο, το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα σοτάρεις σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσουν.

Σβήσιμο με κρασί

Ρίχνεις το λευκό κρασί και αφήνεις 2-3 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Προσθήκη σύκων & ζωμού

Προσθέτεις τα κομμένα σύκα και τον ζωμό κοτόπουλου. Σιγοβράζεις για 10 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα. Αν θέλεις πιο γλυκιά γεύση, προσθέτεις λίγο μέλι.

Ολοκλήρωση με κοτόπουλο

Επιστρέφεις το κοτόπουλο στο τηγάνι και το αφήνεις να σιγομαγειρευτεί μέσα στη σάλτσα για 10 λεπτά ακόμα.

Γραβιέρα

Σβήνεις τη φωτιά και προσθέτεις τη γραβιέρα (κρατώντας λίγη για το σερβίρισμα). Ανακατεύεις απαλά μέχρι να λιώσει και να δώσει κρεμώδη υφή στη σάλτσα.

Σερβίρισμα