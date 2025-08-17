Οι μπρουσκέτες με σύκα και προσούτο είναι ένας τέλειος συνδυασμός γλυκού και αλμυρού, που μετατρέπει ένα απλό ορεκτικό σε πραγματική γκουρμέ εμπειρία. Τα ώριμα φρέσκα σύκα δίνουν φυσική γλυκύτητα, το προσούτο χαρίζει αλμυρή κομψότητα και το κρεμώδες τυρί δημιουργεί μια βελούδινη βάση. Με την προσθήκη ελαφρώς ψημένων σύκων και ενός αρωματικού βαλσάμικου reduction, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο εκλεπτυσμένο, ιδανικό για δείπνο με φίλους, ρομαντική βραδιά ή γιορτινό τραπέζι.

Υλικά (για 8 μπρουσκέτες)

1 μπαγκέτα ή χωριάτικο ψωμί, κομμένο σε 8 φέτες

6 φρέσκα σύκα, ώριμα αλλά σφιχτά

8 λεπτές φέτες προσούτο

150 γρ. τυρί μασκαρπόνε ή κατσικίσιο τυρί

80 ml βαλσάμικο ξύδι

2 κ.σ. μέλι

1 κ.σ. ελαιόλαδο

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Φύλλα βασιλικού ή baby ρόκας για γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Προετοιμασία βαλσάμικου reduction

Σε ένα μικρό κατσαρολάκι, βάζεις το βαλσάμικο και το μέλι.

Σιγοβράζεις σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μειωθεί στο μισό και να γίνει παχύρρευστο (περίπου 8-10 λεπτά).

Το αφήνεις να κρυώσει ελαφρά.

Ψήσιμο σύκων

Κόβεις τα σύκα στη μέση και τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα.

Τα ραντίζεις με λίγο ελαιόλαδο και τα ψήνεις στους 180°C για 7-8 λεπτά, μέχρι να καραμελώσουν ελαφρά.

Ψήσιμο ψωμιού

Εν τω μεταξύ, ψήνεις τις φέτες ψωμιού στον φούρνο ή σε γκριλιέρα μέχρι να γίνουν τραγανές.

Συναρμολόγηση

Αλείφεις κάθε φέτα ψωμιού με το τυρί.

Προσθέτεις μία φέτα προσούτο διπλωμένη.

Τοποθετείς από πάνω μισό ψημένο σύκο ή δύο φετούλες.

Τελικό φινίρισμα