Αυτά τα αφράτα μπιφτεκάκια τόνου είναι μια ελαφριά και θρεπτική επιλογή για γεύμα ή δείπνο. Ετοιμάζονται εύκολα με κονσέρβα τόνου, τριμμένο καρότο και κρεμμύδι, ενώ το στραγγιστό γιαούρτι και η βρώμη τους δίνουν αφράτη υφή χωρίς περιττά λιπαρά. Η μουστάρδα και το λεμόνι χαρίζουν δροσερή γεύση, ενώ ο μαϊντανός προσθέτει φρεσκάδα. Μπορούν να ψηθούν στον φούρνο ή να μαγειρευτούν στο τηγάνι με ελάχιστο ελαιόλαδο. Συνοδεύονται τέλεια με πράσινη σαλάτα ή πουρέ λαχανικών και αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους προσέχουν τη διατροφή τους χωρίς να στερούνται νοστιμιά και ισορροπία.

Υλικά (για 8-10 μικρά μπιφτεκάκια)

2 κονσέρβες τόνο σε νερό (στραγγισμένες καλά)

1 μικρό κρεμμύδι τριμμένο

1 μικρό καρότο τριμμένο

1 αυγό

2 κ.σ. βρώμη (ή φρυγανιά/ψίχα ψωμιού)

2 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό ή μαγιονέζα light (για αφράτη υφή)

1 κ.σ. μουστάρδα

1 κ.σ. ελαιόλαδο

Λίγος μαϊντανός ψιλοκομμένος

Χυμός από ½ λεμόνι

Αλάτι, πιπέρι

Προαιρετικά: ρίγανη, άνηθος ή λίγο σκόρδο σε σκόνη

Εκτέλεση

Στράγγιξε καλά τον τόνο για να φύγουν τα υγρά. Σε ένα μπολ βάλε τον τόνο, το κρεμμύδι, το καρότο, το αυγό, τη βρώμη, το γιαούρτι, τη μουστάρδα, το ελαιόλαδο, τα μυρωδικά και το λεμόνι. Ανακάτεψε καλά με ένα πιρούνι ή τα χέρια μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Αν το μείγμα είναι πολύ υγρό, πρόσθεσε λίγη ακόμη βρώμη. Άφησέ το 10-15 λεπτά στο ψυγείο για να σφίξει. Πλάσε μικρά μπιφτεκάκια. Για φούρνο: Ψήσε στους 190°C για 20-25 λεπτά, γυρνώντας τα στη μέση. Για τηγάνι: Ψήσε σε αντικολλητικό τηγάνι με ελάχιστο ελαιόλαδο, 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά.

Tips