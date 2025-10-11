Αφράτα μπιφτεκάκια τόνου
Αυτά τα αφράτα μπιφτεκάκια τόνου είναι μια ελαφριά και θρεπτική επιλογή για γεύμα ή δείπνο. Ετοιμάζονται εύκολα με κονσέρβα τόνου, τριμμένο καρότο και κρεμμύδι, ενώ το στραγγιστό γιαούρτι και η βρώμη τους δίνουν αφράτη υφή χωρίς περιττά λιπαρά. Η μουστάρδα και το λεμόνι χαρίζουν δροσερή γεύση, ενώ ο μαϊντανός προσθέτει φρεσκάδα. Μπορούν να ψηθούν στον φούρνο ή να μαγειρευτούν στο τηγάνι με ελάχιστο ελαιόλαδο. Συνοδεύονται τέλεια με πράσινη σαλάτα ή πουρέ λαχανικών και αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους προσέχουν τη διατροφή τους χωρίς να στερούνται νοστιμιά και ισορροπία.
Υλικά (για 8-10 μικρά μπιφτεκάκια)
- 2 κονσέρβες τόνο σε νερό (στραγγισμένες καλά)
- 1 μικρό κρεμμύδι τριμμένο
- 1 μικρό καρότο τριμμένο
- 1 αυγό
- 2 κ.σ. βρώμη (ή φρυγανιά/ψίχα ψωμιού)
- 2 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό ή μαγιονέζα light (για αφράτη υφή)
- 1 κ.σ. μουστάρδα
- 1 κ.σ. ελαιόλαδο
- Λίγος μαϊντανός ψιλοκομμένος
- Χυμός από ½ λεμόνι
- Αλάτι, πιπέρι
- Προαιρετικά: ρίγανη, άνηθος ή λίγο σκόρδο σε σκόνη
Εκτέλεση
- Στράγγιξε καλά τον τόνο για να φύγουν τα υγρά.
- Σε ένα μπολ βάλε τον τόνο, το κρεμμύδι, το καρότο, το αυγό, τη βρώμη, το γιαούρτι, τη μουστάρδα, το ελαιόλαδο, τα μυρωδικά και το λεμόνι.
- Ανακάτεψε καλά με ένα πιρούνι ή τα χέρια μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Αν το μείγμα είναι πολύ υγρό, πρόσθεσε λίγη ακόμη βρώμη.
- Άφησέ το 10-15 λεπτά στο ψυγείο για να σφίξει.
- Πλάσε μικρά μπιφτεκάκια.
- Για φούρνο: Ψήσε στους 190°C για 20-25 λεπτά, γυρνώντας τα στη μέση.
- Για τηγάνι: Ψήσε σε αντικολλητικό τηγάνι με ελάχιστο ελαιόλαδο, 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά.
Tips
- Αν τα θέλεις πιο αφράτα, βάλε λίγο παραπάνω γιαούρτι ή 1 κ.σ. τριμμένη πατάτα.
- Αν θέλεις πιο τραγανά, πέρασέ τα ελαφρά από βρώμη ή φρυγανιά πριν το ψήσιμο.
- Ταιριάζουν υπέροχα με σαλάτα, βραστά λαχανικά ή πουρέ πατάτας.