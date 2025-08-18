Τα μπιφτέκια κοτόπουλου είναι μια ελαφριά και υγιεινή επιλογή για όλη την οικογένεια. Ο κιμάς κοτόπουλου συνδυάζεται με κρεμμύδι, καρότο, ψωμί ή βρώμη, αυγό και μυρωδικά, δημιουργώντας ένα ζουμερό και αφράτο αποτέλεσμα. Το μυστικό κρύβεται στο καλό ζύμωμα και στο άφημα του μείγματος στο ψυγείο, ώστε να δέσουν οι γεύσεις. Μπορούν να ψηθούν στον φούρνο για πιο υγιεινό αποτέλεσμα ή στη σχάρα για πιο έντονη γεύση. Συνοδεύονται ιδανικά με σαλάτα, λαχανικά ή πουρέ. Είναι ιδανική συνταγή για όσους θέλουν κάτι γευστικό, χαμηλό σε λιπαρά και εύκολο στην προετοιμασία.

Μπιφτέκια Κοτόπουλου

Υλικά (για 4 άτομα)

500 γρ. κιμά κοτόπουλου (στήθος ή μπούτι, κατά προτίμηση φρεσκοαλεσμένο)

1 κρεμμύδι τριμμένο

1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη (προαιρετικά)

1 καρότο τριμμένο (για ζουμεράδα)

1 φέτα ψωμί (μουλιασμένη και στυμμένη) ή 2 κ.σ. βρώμη

1 αυγό

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι

Αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ βάζεις τον κιμά κοτόπουλου και προσθέτεις όλα τα υπόλοιπα υλικά.

Ζυμώνεις καλά για 5 λεπτά, ώστε να ενωθούν οι γεύσεις και να αφρατέψει το μείγμα.

Σκεπάζεις το μπολ με μεμβράνη και το αφήνεις στο ψυγείο για 30 λεπτά.

Πλάθεις τα μπιφτέκια στο μέγεθος που θες.

Τα ψήνεις είτε:

Στον φούρνο: σε λαδωμένο ταψί με αντικολλητικό χαρτί, στους 200°C για 25-30 λεπτά (γυρίζοντάς τα στη μέση). Στο σχαροτήγανο ή στη σχάρα: 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν.

Σερβίρισμα

Μπορείς να τα συνοδεύσεις με σαλάτα, ψητά λαχανικά, πουρέ ή ρύζι.