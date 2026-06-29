Σπόντα Ετεοκλή για Σίσσυ και τηλεοπτικό τοπίο: «Δεν γίνονται κουβέντες πια, ανακοινώσεις υπάρχουν»

Στο τηλεοπτικό μέλλον της Σίσσυς Χρηστίδου, η εκπομπή της οποίας έριξε αυλαία για την φετινή σεζόν, αναφέρθηκε το «Breakfast @Star» και στα σενάρια που ακούγονται ότι την επόμενη τηλεοπτική σεζόν η εκπομπή θα αλλάξει ζώνη.

«Υπάρχει αυτή η τεράστια συζήτηση για το αν η Σίσσυ Χρηστίδου θα μεταφερθεί στο πρωινό πρόγραμμα του σταθμού και αύριο, Τρίτη, έχει ένα ραντεβού με το Mega και την εταιρεία παραγωγής. Αν τα συμφωνήσουν, αν έχει τους συνεργάτες που θέλει, αν θα θέλουν οι συνεργάτες να μεταφερθούν σε καθημερινό πρόγραμμα, αν της δώσουν επιλογή και δεν της πουν ότι αυτό είναι...» σχολίασε η Λιλή Πυράκη και αναρωτήθηκε: «Ξέρουμε ότι η Σίσσυ Χρηστίδου θέλει να μείνει Σαββατοκύριακο. Η Φαίη Σκορδά γιατί δεν μπορούσε να μείνει στο πρόγραμμα του σταθμού;».

Και ο Ετεοκλής Παύλου τόνισε: «Το θέμα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι κουβέντες έχει αλλάξει... μάλλον δεν γίνονται κουβέντες πια, ανακοινώσεις υπάρχουν».