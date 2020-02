Κορονοϊός 2020: Αναβλήθηκε το Grand Prix της Κίνας

Κορονοϊός 2020: Τα κρούσματα του ιού στην Κίνα, είχαν άμεση... επίδραση και στα αθλητικά δρώμενα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα ανάγκασαν την FIA να αναβάλει για λόγους υγείας το Grand Prix της Σανγκάης. Το συγκεκριμένο Grand Prix επρόκειτο να διεξαχθεί το διήμερο 17-19 Απριλίου.

Προς ώρας δεν έχει γίνει γνωστό το πότε θα διεξαχθεί το συγκεκριμένο Grand Prix, ούτε εάν θα αντικατασταθεί στο καλεντάρι από κάποιο άλλο. Το αίτημα αναβολής έγινε από τους διοργανωτές του συγκεκριμένου Grand Prix.

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak



F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event



We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dates//t.co/0VImeMSxlV