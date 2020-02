Κόμπι Μπράιαντ: Τον τιμάει με ξεχωριστό τρόπο η Αρμάνι [pics]

Κόμπι Μπράιαντ: Η Αρμάνι Μιλάνο αποφάσισε να αγωνιστεί στο Final 8 του Κυπέλλου Ιταλίας φορώντας ειδική εμφάνιση. Πιο συγκεκριμένα το σύνολο του Έτορε Μεσίνα θα αγωνιστεί στην συγκεκριμένη διοργάνωση φορώντας μοβ και κίτρινες εμφανίσεις. Με αυτό τον τρόπο θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ, φορώντας δηλαδή τα χρώματα των Λέικερς.

Αξίζει να σημειωθεί πως αμέσως μετά το Final 8 στο Πέζαρο οι εμφανίσεις θα δημοπρατηθούν και τα έσοδα θα διατεθούν για το ίδρυμα του εκλιπόντα σούπερ σταρ του ΝΒΑ. Εξάλλου, ο πατέρας του Αμερικανού σούπερ σταρ είχε κάνει μεγάλη καριέρα στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Δείτε τις εμφανίσεις που θα φορέσει η Αρμάνι Μιλάνο

L'Olimpia a Pesaro in memoria di Kobe, Giorgio Armani: "E' il nostro modo di ringraziarlo ancora"➡//t.co/XlJGJnzqTi



Giorgio Armani on Olimpia's special jerseys: "Honouring Kobe is our way of thanking him one more time"➡//t.co/htPv92mleu



